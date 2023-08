Estos son algunos de los materiales reciclados que podría contener tu celular

Puede que ese nuevo celular de alta gama que te gusta no sea completamente nuevo. No te alarmes, no hablamos de una estafa, sino del esfuerzo de la industria por emplear cada vez más materiales reciclados en la fabricación de sus productos.

Materiales de desecho cobran nueva vida en los dispositivos móviles, y entre ellos predominan el plástico, el vidrio y el aluminio.

Para muestra un botón: la quinta generación de smartphones plegables Galaxy Z, presentada por Samsung en el Galaxy Unpacked del pasado 26 de julio en Seúl. Los nuevos modelos, el Flip5 y el Fold5, incluyen mayor variedad de materiales reciclados que sus predecesores, tanto en partes internas como externas.

¿De dónde proviene esta materia prima?

Los celulares pueden contener materiales reciclados preconsumo (sobrantes o subproductos de los procesos de fabricación) o posconsumo (colectados tras ser usados y desechados).

En el reciclaje preconsumo se aprovechan el aluminio (procedente de chatarra desechada durante la fabricación) y el vidrio (generado como subproducto de la fabricación de vidrio).

Poliamida (PA) de redes de pesca, policarbonato (PC) de barriles de agua y tereftalato de polietileno (PET) de botellas plásticas componen la lista de materiales reciclados posconsumo.

Claro que, antes de entrar a formar parte de un nuevo dispositivo, los desechos pasan por un proceso de transformación. La chatarra de aluminio se vuelve a fundir y se filtra para eliminar impurezas. El vidrio se tritura hasta convertirse en polvo de vidrio. El plástico se tritura, se lava y se convierte en pellets o pequeñas bolas.

Samsung usó poliamida de redes de pesca desechadas por primera vez en su serie Galaxy S22.Jaclin Campos

El vidrio se tritura hasta convertirse en polvo de vidrio.Jaclin Campos

Botellas desechadas recicladas.Jaclin Campos