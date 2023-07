El 134 aniversario de Listín Diario

Me siento más que presumida de pertenecer a este medio de comunicación escrita, desde finales de los 90, iniciándome como correctora de estilo, luego de haber pasado todas las pruebas de Recursos Humanos. En ese período de un par de años me aprovecharon para ser también editora de Línea Directa y yo me aproveché de mi estadía allí para escribir sobre el folklore de mi país, esa memoria viva que me apasiona.

Fue un espacio maravilloso en donde además de estar como empleada de planta me iba a todos los puntos cardinales del país a entrevistar portadores de tradiciones para plasmarlo en portadas del periódico. Y si no era así me molestaba, me ponía de cascarrabias, y hasta que cada reportaje que hacía no estaba requeterevisado no me sentía conforme.

Mi mayor empresa

Luego llegó el tiempo de tomar una decisión muy seria y sopesada y fue la de renunciar a este periódico, porque cuando llegaba a mi casa mis tres hijas estaban durmiendo. Fue cuando le externé a Mozart De Láncer que mi mayor empresa eran mis hijas y que renunciaría. En ese entonces, Pedro Caro era mi jefe inmediato y él creía que iba a volver atrás y no fue así.

Tenía ganas de seguir sin ver el crepúsculo vespertino, pero ya mis hijas clamaban mi ausencia. Fue un momento en que mis allegados me decían que por qué no formaba una escuela de baile y aún no me decidía, hasta que una tarde estando en el periódico nuestra querida doña Helmy me hizo un aviso para que lo reprodujera, anunciando mis cursos de baile, lo reproduje y ya la escuela de baile tiene 25 años.

La columna

Asimismo, como EdoRitmos, nació mi columna Folcloreando que ha permanecido todo ese tiempo y cuyo contenido sigue siendo, principalmente, la cultura tradicional y popular de nuestro país y del mundo.

El próximo martes primero de agosto se oficiará una Misa de Acción de Gracias, por un aniversario más, a las 6:00 de la tarde en la Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación Primada de América, en la Ciudad Colonial.