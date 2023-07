En Sevilla: pese al calor se disfruta caminando

Es nuestro último día en Sevilla, o ‘ciudad de la gracia’, como la califican algunos escritores. En ese mediodía de tórrido verano, como el hambre aprieta, al salir de la calle Sierpes entramos en el primer local para almorzar que aparece: es una de las varias tabernas El Papelón. Mi hijo Alexis y yo echamos un vistazo al menú. Elegimos Solomillo al whisky (12.50 €) y Carrillada al vino tinto con patatas, o papas como decimos en República Dominicana. (11.00 €).

Comimos porque primaba el apetito, no porque nos entusiasmase la comida, mientras hasta nosotros llegaba la conversación desde una mesa cercana: dos ejecutivos del restaurante calculaban presupuestos del menú. ¿Pensarán en aumentar los precios de los platos? Al terminar, Alexis me presenta la disyuntiva: tomar un taxi hasta el hotel o proseguir a pie. Un airecillo, aunque cálido, me anima a continuar caminando.

Sigue el recorrido

Desde aquí nos dirigimos hacia la calle Tetuán, una calle paralela a Sierpes, mientras escuchamos las voces de quienes cantan ‘Cumpleaños feliz” en algún lugar cercano cuando, de repente, en la calle Jovellanos me atrapa la vistosa fachada barroca de un pequeño templo. Lo busco en el plano turístico, pero no aparece.

Sevilla, iglesia de La MacarenaPamela Ramos García.

Tras mucho indagar me entero: es la Capilla de San José. En este deambular, de buenas a primeras nos vemos frente a El Corte Inglés, en Plaza Duque de la Victoria. Tomamos por la calle Alfonso XII, donde encontramos un par de templos: San Antonio Abad, sede de la hermandad más antigua que sale en procesión en Semana Santa y la iglesia de San Gregorio, junto a la cual un joven en patineta casi me lleva de encuentro.

Al poco rato divisamos la Capilla Nuestra Señora de las Mercedes, en la Puerta de la Plaza Real. Sobre la entrada del pequeño edificio ‘historicista’, aguzamos la vista para observar el escudo mercedario. ‘¿Quieres visitar el Museo de Bellas Artes? Está aquí cerca”, me dice Alexis. Hacia él vamos pero, lamentablemente hoy es lunes. Está cerrado.

La Macarena

Días antes, con Pamela (sobrina de Alexis y nieta mía, que en esa fecha vivía en Sevilla), habíamos montado en el bus turístico hop on hop off. A través de sus ventanas admiramos la Basílica de la Macarena, de arquitectura ‘sevillana cien por cien’. Alberga una de las más famosas imágenes religiosas de la ciudad: la virgen de la Macarena. Está al lado de la puerta homónima, o arco triunfal de las murallas que fueron reconstruidas por los almohades.