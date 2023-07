¿Es recomendable dormir con tu mascota?

Dormir con los animales, en especial perros y gatos, es una acción recurrente en las personas, ya sea porque se sienten más cómodas, por el nivel de cariño que le tienen a sus mascotas, costumbre u otras razones más.

Sin embargo, ¿realmente es bueno dormir con estos integrantes familia?

Para responder a esta interrogante, el veterinario Abraham Frías habló con periodistas del Listín Diario, haciendo énfasis en los efectos que podría tener.

“Si hay una buena higiene, el animal no tiene pulgas, garrapatas, bacterias, hongos, si no se padece una enfermedad dermatológica fúngica o bacteriana, no hay ningún problema en que se duerma con los animales”, expresó Frías.

Además, a la hora de dormir con las mascotas, según el veterinario, es necesario realizar un proceso previo de liberación con algún tipo de “tratamiento pulguicida o garrapaticida” para asegurar que no haya ninguna amenaza.

Un factor que dificulta dormir o compartir con algún animalito son los hongos zoonóticos, porque contienen bacterias que pueden pasar de las mascotas al humano o viceversa.

Según Abraham Frías, otra de las situaciones que complica que los perros o gatos puedan dormir con sus dueños es que se estén desarrollando en un ambiente mixto, es decir, que se mantengan tanto en la casa como en el patio.

“Hay que limpiar bien a las mascotas, pasarles una toallita húmeda con un jabón que no necesite de agua, para que así se mantenga la higiene de los animales al momento de subirlos a la cama”, dijo el veterinario.

Asimismo, señaló que la cama posee un algodón que “puede contaminarse fácilmente y guardar las bacterias”, por lo que es importante mantener el espacio limpio.

Efectos en la piel

Desde el punto de vista dermatológico, “no existe contraindicación alguna en convivir con las mascotas, salvo en aquellos pacientes que presenten reacciones alérgicas o de hipersensibilidad”, indicó Mariel Pimentel, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología (SSD).

La doctora aseguró que el riesgo se encuentra en personas que presenten reacciones a los alérgenos de animales.

En caso de que el cuerpo humano tenga alguna reacción alérgica al estar en contacto con las mascotas, Pimentel recomienda: “realizar una evaluación con el especialista correspondiente y recibir la orientación de un dermatólogo sobre el correcto cuidado de la piel durante los brotes de eccemas o urticaria”.

Asimismo, puntualizó que los síntomas dermatológicos que se presentan en los pacientes que tienen sensibilidad a los animales son el edema o hinchazón de la piel, aparición de eccemas con picor, principalmente en párpados, en particular a pacientes con dermatitis atópica.

¿Besar a tu mascota antes de dormir?

Besar a los animales puede convertirse en una rutina, tanto en un determinado momento del día como antes de dormir. Esta suele ser una acción cuestionable, aunque, Frías considera que saber si se debe hacer “no tiene una respuesta directa”.

Decir que es malo o no depende de si la persona tiene algún tipo de enfermedad inmunosupresora u otro padecimiento que pueda generar una reacción cuando se esté en contacto con el animal.

“Si hay higiene bucal de la mascota y no hay riesgo de la transmisión de bacterias, no hay problema en que se bese a los animales, manifestó el veterinario, Frías.

De manera general, tanto el veterinario Abraham Frías, como la dermatóloga Mariel Pimentel coinciden en que se puede dormir con las mascotas, siempre y cuando se mantenga la higiene y tratamientos al día.

En el caso de los beneficios, uno de los que se destaca es la influencia emocional que tienen los animales en las personas, porque: “Los animales son un mecanismo de ayuda y brindan un beneficio emocional”, según Abraham.