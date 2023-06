Study tours: experiencia académica enriquecedora y ventajosa

Hoy día las universidades e instituciones de educación superior en general han robustecido sus programas y estrategias de internacionalización. Tanto los estudiantes como el mercado laboral valoran cada vez más una formación con enfoque global y que potencie el desarrollo de habilidades interculturales.

Hay diversas modalidades y actividades de impulsar este eje. Entre estas, una de las más enriquecedoras y atractivas para los estudiantes son los study tours, viajes académicos organizados con el objetivo de proporcionar a los estudiantes la oportunidad ampliar sus conocimientos en determinada área de estudio en un contexto internacional.

Los beneficios de esta experiencia son numerosos. Aparte de la emoción de realizar un viaje con sus compañeros de estudios, que quizá sea la primera razón para ellos, los study tours les dan la oportunidad de desarrollar competencias prácticas muy valiosas, a través de las visitas a lugares e instituciones relevantes para su carrera. También, pueden ampliar sus habilidades interculturales, la apreciación de distintos entornos y el respeto a la diversidad. Asimismo, con las visitas a espacios de interés cultural y turístico, los estudiantes exploran la historia, las costumbres y la idiosincracia de ese nuevo destino, lo que expande su percepción del mundo y abre su mente.

José Martín Morillo, director de Mercadeo Institucional de Unibe y quien durante muchos años dirigió la escuela de Mercadeo de la universidad, junto a Miguelina Franco, directora de la escuela de Administración de Empresas, organiza este tipo de viajes académicos internacionales para sus estudiantes de grado y postgrado, siempre con excelentes resultados.

“Los study tours ofrecen la oportunidad de tener una experiencia de aprendizaje en un ambiente internacional, conocer distintas culturas y perspectivas, otras formas de relacionarse, incluso en el ámbito profesional, e iniciar una red de contactos internacional”, aseguró.

La internacionalización como eje

En Unibe la internacionalización es un eje estratégico y transversal, y la institución cuenta con un robusto programa de movilidad estudiantil. Recientemente, estudiantes de las licenciaturas en Estudios Liberales y Comunicación participaron en un study tour a la ciudad de Nueva York, el cual incluyó visitas a prestigiosas instituciones académicas y culturales.

Cristina Zapata, directora de la escuela de Comunicación, describió este viaje como enriquecedor e inspirador. “La New York Film Academy y el School of Visual Arts abrieron sus puertas para ofrecerles una perspectiva interna de la educación y la práctica en las áreas de cine y artes visuales. Además, tuvieron la oportunidad de explorar el Museum of Modern Art, cuyas colecciones y exposiciones les brindaron una visión profunda y estimulante del arte contemporáneo.

La visita a la sede de las Naciones Unidas fue otro hito importante, proporcionándoles una visión única de la diplomacia global y los esfuerzos por la paz”, dijo. “Este viaje, repleto de aprendizaje y exploración, no solo fortaleció sus habilidades académicas, sino que también amplió su perspectiva del mundo, dejándolos inspirados y motivados para continuar su camino en la comunicación y las artes”, explicó.

Testimonios

Los estudiantes también aprecian los numerosos beneficios de estas experiencias, y la manera en que suman a su formación académica y su crecimiento personal. Diana Tejada, una de las estudiantes que asistió al study tour a Nueva York, asegura que fue una experiencia fructífera en todos los aspectos. “Cada uno de los destinos que visitamos dejaron una huella en mí y aprendí no solo de la cultura norteamericana, sino de todo el mundo. Desde mi punto de vista, este viaje resultó ser todo un éxito; espero con ansias el próximo destino a visitar”, afirmó.