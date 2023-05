Identifica si estás en un relación “modo espera”

Algunas relaciones amorosas transcurren sin grandes sobresaltos, alegrías, ni tristezas, pero sin tampoco acariciar la felicidad. Son parejas en “stand by”, a las que “les cuesta estar bien”, explica una psicóloga, que describe algunas causas de esa situación de estancamiento y aporta claves para conseguir el bienestar.

Cuando ciertos aparatos electrónicos, como el televisor, los reproductores de audio o vídeo o el aire acondicionado, se encuentran conectados a la red eléctrica sin estar completamente encendidos y a la espera de recibir un comando, se dice que están “en función” o “stand-by”, una situación también conocida como estar “en modo espera” o “en reposo”.

A algunas relaciones de pareja parece ocurrirles algo similar: están “en modo espera”, conectados sus miembros el uno al otro por la rutina, la inercia y las costumbres, pero sin funcionar ni estar verdaderamente en marcha ni avanzar.

¿Le cuesta estar bien en pareja? ¿Siente que en su relación los meses del año pasan uno tras otro sin pena ni gloria? ¿Suele tener la impresión de que las cosas no están bien a pesar de que no haya pasado nada en particular que respalde esa sensación?

Quizá el problema sea ese: que en su pareja “no pasa nada”, excepto el tiempo. Tiene el motor encendido pero no avanza.

Esta situación también podría compararse con la de un reloj (la relación amorosa) que se está quedando sin cuerda (dinamismo, motivación, energías). ¡Quizá haya llegado el momento de darle cuerda, para que vuelva a ponerse en marcha!.

Es difícil avanzar sin decidir la dirección. Foto: Emma F. Logan/ Unsplash.EFE

La psicóloga Rocío Rivero ha elegido para la portada de su último libro, precisamente la ilustración de “una persona que se ha quedado sin cuerda”, para simbolizar esa sensación de “que hay algo que me impide ser feliz pero no se lo que es”, de que “no consigo estar a gusto aunque no haya pasado nada malo”.

“Si nos cuesta estar bien es porque algo está pasando, aunque no sepamos qué es. A veces todo parece ir bien, pero la realidad es otra y hay que averiguar qué está sucediendo en nuestra vida para que nos sintamos de ese modo. Muchas veces lo más difícil es encontrar la causa de nuestro malestar”, señala.

En su libro ‘Me cuesta estar bien’, en su consulta y en las formaciones que imparte, Rivero ofrece claves prácticas para ir descubriendo qué cosas son las que nos impiden estar bien, tanto a nivel personal como en nuestra relación de pareja, y qué podemos hacer para alcanzar un mayor bienestar.

El hilo que une a dos personas puede ser débil. Foto: THIS IS/Pexels.EFE

Rivero explica que una de las principales razones por las cuales podemos llegar a una situación de “no estar bien en pareja” consiste en haber comenzado esa relación amorosa, sin tener claro qué es lo que buscamos en una pareja, es decir, ¿para qué queremos a una pareja?

Según esta psicóloga “existen algunas preguntas que pueden ayudarnos a encontrar estás respuestas, como por ejemplo: ¿Estoy buscando a una pareja desde la necesidad? ¿Estoy buscando a alguien porque me da miedo la soledad? ¿O estoy buscando a alguien que llene mis vacíos?”.

¿Te incluirías a ti mism@ en la lista de las tres personas a las que más amas? ¿Qué puesto ocuparías en esa lista?. Antes de volver a enamorarte asegúrate primero de estar enamorado de ti mismo”, enfatiza.

“Para que estar bien en pareja, y para que la relación funcione, es primordial estar listo para mantener una relación plena. Si esto no ocurre, comenzarán a surgir dudas, miedos, malentendidos, tanto en ti, como en la otra persona”, señala.

Según Rivero “la causa más frecuente de que a una pareja le cueste estar bien, es que uno de los dos miembros que la forman o ambos, no estén bien consigo mismos o no estén disponibles emocionalmente en ese momento.

Psicóloga sanitaria Rocio Rivero, en 2022. Foto cedida por la autoraEFE

“No entres en una relación por razones equivocadas”, recalca.

Apunta que a veces la pareja puede verse saboteada desde dentro porque uno de sus miembros siente miedo a volver a sufrir, después de haber sufrido mucho en una relación anterior.

“Debido a este miedo esa persona se muestra distante y esquiva con su pareja, no responde a todos sus mensajes. Esto hace que la otra persona cambie su manera de actuar y sienta dudas o actúe de la misma manera. Estas conductas refuerzan la idea de que no se está bien en la relación y surgen los conflictos”, explica.

“La comunicación es otro aspecto que puede hacer que nuestra relación de pareja sea como esperamos o todo lo contrario. La forma en que nos comunicamos puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo”, según Rivero.

“En una pareja hay dos personas, cada una con su propio lenguaje. Cada una tiene que aprender el lenguaje de la otra y lograr que la otra parte la entienda. En la pareja, la comunicación supone hablar, preguntar, responder y negociar, así como expresar lo que se siente aunque sea desagradable”, explica.

“Así se evitan los conflictos y se estrecha la relación. Hoy podemos comunicarnos con la otra persona en cualquier momento del día; no hay que esperar a verla. Ambos tienen que sentir que el otro está ahí, aunque no lo vean”, según Rivero.

Para lograr un buen nivel de comunicación y bienestar, la psicóloga recomienda “fertilizar” la relación con una serie de hábitos:

MOMENTOS.

Rivero recomienda a las parejas que busquen un momento del día que sea “el momento para hablar”, por ejemplo el desayuno.

DETALLES.

Esta psicóloga aconseja efectuar demostraciones de amor a nuestra pareja, por ejemplo escribiéndole “notas expresándole a esa persona lo que sentimos por ella”, una costumbre que está en desuso, pero que genera mucha emoción en quien la recibe, desencadenando recuerdos, emociones y motivaciones”.

SOLUCIONES.

“Con las quejas los problemas no desaparecen sino que aumentan; hay que reemplazarlas por la búsqueda de soluciones”, señala Rivero, explicando que “nuestras vidas no son perfectas y siempre va a haber problemas, pero las parejas con una buena relación se alían frente a ellos, en lugar de separarse”.

Cubierta de ‘Me cuesta estar bien’. Foto Desclée De Brouwer.EFE

ESCUCHA

“Escuchar activamente a tu pareja” es otra manera de mejorar la relación, según Rivero, que recomienda: “Nunca la dejes con la palabra en la boca, ni invalides sus emociones; y si estás en desacuerdo con ella, díselo desde el cariño y el respeto”.

PREGUNTAS.

“Pregúntale abiertamente a tu pareja lo que siente, en vez de intentar descifrar lo que está sintiendo o pensando”, concluye.