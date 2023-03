¿Qué deseas generar en la primavera?

Ana Mirtha Vargas

Santo Domingo

El 20 de marzo huele a un nuevo florecer, la naturaleza no lo decide y no se puede resistir, la transformación es forzada por su proceso natural. Vuelve el equilibrio, concluye la etapa de obscuridad en la que estábamos inmersos.



Se hace la luz y salimos del cascarón. La fuerza de la primavera nos inspira a crear lo nuevo. Nos proporciona el motor para realizar nuestras metas. Su energía nos estimula y lanza hacia el emprendimiento de nuevos proyectos.



No se trata de pedir deseos como en el invierno, ahora el objetivo son nuestras manos, es poner nuestra alma, corazón y las acciones correspondientes para alcanzar propósitos.

¿Qué necesitas para actualizar el presente? Revisemos un poco: ¿cómo va la alimentación, nuestras relaciones con el mundo? ¿Nos nutren los acompañantes de viaje? ¿Ofrezco al mundo lo que deseo recibir? ¿Amo mi quehacer laboral? ¿Qué tal las finanzas? ¿Somos capaces de disfrutar nuestra propia compañía?



Nuestra jornada es continua, cada minuto cuenta, ahora podría detenerse el tiempo para nosotros, este es único momento que tenemos, mientras llegamos a la meta y trabajamos por prever el futuro, procuremos una despedida plena de experiencias que llenen el alma de la satisfacción de lo vivido y logrado. ¿Nos reinventamos?