Un espacio para educar en materia laboral

Listín Diario

Santo Domingo, RD

Si buscas empleo, no hay excusas para repetir como un mantra “Aquí no hay trabajo”, o “las posiciones son para personas con algún tipo de ayuda adicional”.

Al menos así lo cree Lorayne Siri, administradora de empresas y consultora de negocios que vio en la desinformación sobre el tema laboral la oportunidad de aportar sus conocimientos a la sociedad.

En 2018 creó Laboralmente, que define como “un espacio que busca educar al candidato, empleado y líder en materia laboral, compartir informaciones públicas de forma digerible y las experiencias que todos vivimos”.

También comparten ofertas laborales, recomendaciones útiles y prácticas a través de los diversos formatos que nos ofrecen las distintas plataformas digitales.

Siri respondió unas preguntas sobre el tema para los lectores de Listín Diario.

¿A través de cuáles plataformas ofrecen y comparten información y contenido con los usuarios?

Compartimos historias, vacantes y recomendaciones en las redes sociales y el podcast en Youtube, Spotify y Apple podcast

¿Qué beneficios se obtienen al formar parte de la comunidad?

En primer lugar, el acceso a recomendaciones de valor en el ámbito laboral y salud mental ocupacional de la mano de especialistas en el área, así como psicólogos y profesionales en la Gestión del Talento Humano; en segundo lugar, tener a mano las vacantes y oportunidades laborales proporcionadas por nuestros aliados, empresas, marcas e instituciones las cuales son publicadas cada semana en todos nuestros canales de información; en tercer lugar, contar con la presencia de los profesionales líderes de distintas marcas y empresas que apoyan el espacio, y comparten información de sus programas y proyectos que continuamente impulsan.

De igual forma, pertenecer a una comunidad que está experimentando desde distintas realidades el mundo laboral dominicano, y por supuesto, contar con la oportunidad de formar parte de la conversación en materia laboral que realizamos a través de nuestros canales digitales.

Si el objetivo es educar al candidato, empleado y líder en materia laboral, ¿significa que cojeamos en ese propósito?

El motivo principal que impulsó la creación de este espacio es la desinformación y su oportunidad de mejora en la distribución de la misma.

Es común aún en el presente año escuchar comentarios como: ‘’aquí no hay trabajo’’ ‘’las posiciones son para personas con algún tipo de ayuda adicional’’ sin embargo, en este corto tiempo hemos demostrado que no es así, que en efecto las empresas e instituciones tienen abiertos sus procesos de reclutamiento y selección, pero el acceso a sus ofertas laborales radica en la búsqueda adecuada y el uso de las herramientas correctas, a las que lamentablemente no todos tienen la misma oportunidad de ser introducidos.

Gracias al desarrollo digital es mucho más fácil acercarnos a todo este tipo de información. Laboralmente responde a esta necesidad como un espacio donde a medida que creamos contenido se conjuguen todos estos en un solo lugar.

¿Qué tendencias marcan el mundo laboral en República Dominicana? A los jóvenes les da igual tomar un empleo hoy y dejarlo mañana, por ejemplo...

Cada generación tiene cualidades distintas que convergen en el mismo ambiente laboral, por ejemplo, los millennial somos más estables y complacientes en el plano laboral a diferencia de la generación Z que se inclina más hacia el bienestar personal en un empleo.

En algo coincide la necesidad de la juventud actual en el mundo laboral, la flexibilidad y claridad de objetivos a alcanzar son claves en lo que buscan en sus líderes y organizaciones en las que forman parte.

Un consejo para mantener una buena salud mental en un trabajo que no disfrutas...

Enfócate en lo que quieres obtener, quizás tu empleo es el puente que debes atravesar para lograr alcanzar eso que realmente quieres, ya sean motivos financieros, experiencia o la creación de relaciones profesionales. El proceso puede no ser el objetivo, pero es el camino que nos es necesario recorrer para alcanzarlo.