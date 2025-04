Ketel Marte: “Estoy en mi casa, me siento en familia en Arizona”

El intermedista Ketel Marte dijo sentirse como en su casa, siente que la organización completa de los Diamondbacks de Arizona son su familia

“Esta gente son mi familia, me siento como en Nizao, me siento contento de quedarme aquí, tengo ya diez años aquí en esta ciudad, es lo mejor que me ha sucedido”

Y es que los Diamondbacks acordaron una extensión de contrato que amplía su contrato actual y se extiende al menos hasta la temporada 2031.

“Esta organización me tiene mucho cariño, me he ganado el respeto de jugadores y coaches” puntualizó Marte en el dugout de visitantes del Estadio de los Yankees.

El acuerdo tiene un valor garantizado de $116.5 millones, incluye $64 millones en dinero nuevo y también incluye una opción de jugador para 2032.

“Esto se gana, no llega de la noche a la mañana, asó por así, me enfoco en ser mejor jugador, me personas cada juego, cada día, uno aprende mucho de este juego”

Marte, de 31 años, viene de una destacada temporada 2024 en la que registró un promedio de bateo de .292/.372/.560 con 36 jonrones y siete bases robadas en 136 juegos.

“Hago mi trabajo, ser el mejor siempre, ayudar al equipo y dar lo mejor de mí siempre, esta es una organización muy buena, toma en cuenta a los jugadores latinos”

Los D-backs adquirieron a Marte originalmente en noviembre de 2016 mediante un canje entre cinco equipos con los Marineros de Seattle.

Marte se convierte en su tercer jugador clave, uniéndose al joven jardinero estrella Corbin Carroll y a la destacada incorporación de Corbin Burnes como agente libre esta temporada baja, con contrato hasta al menos 2030.