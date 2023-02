Dominicana en feria de arte Arco Madrid 2023

Santo Domingo, RD

La curadora e investigadora dominicana Yina Jiménez Suriel forma parte del grupo de profesionales invitados a participar en los proyectos curatoriales de la 42ª edición de la feria internacional de arte contemporáneo, Arco Madrid 2023, a celebrarse del 22 al 26 de febrero, en las instalaciones de IFEMA Madrid, una de las cinco instituciones feriales más importantes de Europa y la primera de España.

En esta oportunidad, Jiménez Suriel, también editora asociada de la revista Contemporary And (C&) para América Latina y el Caribe, estará trabajando en la sección “Opening by Allianz” junto a Julia Morandeira Arrizabalaga, residente en Países Bajos. En este espacio, ambas tienen la intención de tomar el pulso a la escena artística internacional, explorando las apuestas de 17 galerías emergentes provenientes de Madrid, Barcelona, Paris, Sao Paulo, Múnich, Ámsterdam, Cluj-Napoca, Bogotá y Lima, entre otras ciudades. Proyectos que, a través de su hacer innovador y compromiso con las escenas locales en las que se insertan, ensayan nuevas definiciones del oficio en su día a día.

Para esta edición, Jiménez y Morandeira han seleccionado las obras de 24 artistas con distintas trayectorias, lenguajes y gestos, comprometidos con tensar diferentes urgencias y cuestiones que definen nuestra contemporaneidad. Una apuesta por la creatividad como fuerza que permita revisar el pasado y rearticular el presente para proyectarnos en nuevos futuros.

En palabras de la propia Yina Jiménez Suriel, esta nueva experiencia reafirma su práctica e investigación sostenida en el tiempo, la cual le ha dado la posibilidad de dialogar en múltiples ámbitos del circuito del arte.