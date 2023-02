Santo Domingo

El momento de escoger carrera universitaria puede estar lleno de ilusión, entusiasmo y optimismo. Después de todo se inicia un nuevo capítulo y se abre un mundo de posibilidades, nuevas experiencias y responsabilidades. Sin embargo, para quienes no logran decidir entre dos o tres opciones, quienes se sienten presionados para hacer una elección que no es la que desean o simplemente no tienen idea de qué estudiar, la experiencia puede ser retadora e, incluso, abrumadora.

Michelle Lizardo, terapeuta infanto juvenil y directora académica del Decanato de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, Unibe, explica que eso que hemos escuchado de que esta la decisión más importante que tomamos en nuestra vida no es necesariamente así, además de que puede estarle sumando presión al momento.



“El primer criterio que hay que tener claro es que la carrera de grado es una plataforma para adquirir conocimientos específicos, pero, sobre todo, destrezas generales que ayudarán a desempeñarse en un área en particular. A partir de ahí tienes la posibilidad de hacer posgrado, maestría, pasantía, exponerte al mundo laboral, emprender... Es algo continuo. Hoy día hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida. Ya no se trata necesariamente de elegir la carrera que vas a ejercer para siempre, sino de elegir la que te va a abrir la puerta a un área de conocimiento”, dice.

Entonces, ¿cómo acompañar a tus hijos a la hora de escoger carrera? La licenciada Lizardo comparte los sí y los no.

- Sí. Asegúrate de conocer sus fortalezas y destrezas, y también sus debilidades.

- No. Es importante no aferrarse a una imagen de ese hijo o hija que soñaste, a esa idealización de su proyecto de vida, para poder empezar a ver al que realmente tienes.

- Sí. Trata de motivarlo/a para que busque información sobre las carreras que le atraen. La información es poder.

- No. Evita las comparaciones. No importa que su hermana haya sabido desde siempre lo que iba a estudiar o que todos los compañeros ya hayan escogido. Todos somos diferentes y tenemos nuestro propio ritmo.

- Sí. Si el tema de la universidad está generando fricción, busca un intermediario o mediador. Puede ser un orientador vocacional, un terapeuta, un coach especializado. Recuerda que esta decisión no define a tu hijo o hija, ni debe definir ni lacerar la relación entre ustedes.

- No. Jamás te impongas o anules su elección. Utiliza tu experiencia y madurez para encausar y acompañar.

- Sí. Genera escenarios que provean la información que necesita para aclarar sus inquietudes y conocer más de las carreras de su interés. Propicia que se acerque a personas allegadas que estén ejerciendo eso que le atrae estudiar. Si a tu hija le gustan las ventas o la cocina, y tienes un amigo con un restaurante o que es gerente de un dealer de carros, pídele que por una semana o dos permita que vaya y trabaje, que conozca cómo funciona en la realidad esa carrera.

‘Vive la Experiencia’

Un excelente escenario para que jóvenes de 5to y 6to de secundaria se expongan a las carreras de su interés, de manera que reciban información valiosa que les ayude a decidir mejor, es ‘Vive la Experiencia’, actividad, que se realiza dos veces al año, consiste en talleres vocacionales y charlas gratuitos.