Jóvenes que con sus pasos destacan y enorgullecen a RD

Lauren Jiménez

Santo Domingo, RD

República Dominicana, además de ser una joya para el turismo y el arte, está representada por jóvenes que con su desempeño, crecimiento y dedicación, llenan al país de orgullo.

A pesar de las diferencias en las historias, todo se conecta en que muchos jóvenes se han destacado por compartir una trayectoria cargada de talento, preparación, acciones y logros que ponen en alto la bandera dominicana.

A propósito del día de la juventud, que se celebra este 31 de enero, y aunque la lista es larga, aquí presentamos algunos jóvenes destacados en el país por el camino recorrido y logros conseguidos que permanecerán en el tiempo e historia.

Katherine Motyka

Es egresada de la carrera Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Es la segunda mujer dominicana en ser aceptada en la Universidad de la Singularidad en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), según describe INTEC.

Además de su preparación profesional, la solidaridad que la caracteriza y su empatía por las situaciones de los demás fueron valores que la llevaron a fundar Jompéame, una plataforma de recaudación de fondos en línea para ayudar a niños y cambiar historias positivamente.

Con su labor en Jompéame, donde es presidenta, ha llenado de orgullo a los dominicanos por las sonrisas que ha logrado llevar a los rostros de las personas.

Marileidy Paulino

Esta joven nacida en Nizao, a diferencia de muchas figuras del deporte, no estuvo interesada en este hasta los 19 años, iniciando prácticas en balonmano, que actualmente ya no juega.

Se ha convertido en una joven de orgullo para el país por ser ganadora de la de la Liga Diamante de atletismo en los 400 metros planos. Además de ser la primera mujer dominicana en ganar al menos dos medallas Olímpicas.

Marileidy también destaca por su desempeño y arduo trabajo para lograr sus objetivos y metas propuestas.

Apolo 27

Un equipo de jóvenes conformados por estudiantes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) que han puesto el nombre de la República Dominicana en alto por ganar el primer lugar mundial en el Stem Engagement Award del NASA Human Exploration RC 2022.

Apolo 27 participó en dos ocasiones en el concurso de la NASA, el año pasado fueron ganadores en la categoría de Desafío Rover de Exploración Humana y en el 2020 obtuvieron el “System Safety Award” (Premio de la Seguridad del Sistema en español).

Los estudiantes que integran el equipo son Juan Fernando Castillo Martínez, Angélica Herrera Sánchez, Lesly Marian Valdez Alvarado, Edward Francisco García Rodríguez, Isabella Marie Martínez Mendizabal, Carla Beatriz de la Rosa Hernández, Ángel Diego Peña Calderón, Mercedes Geraldine Batista González, Brian Ariel González González, María del Carmen Caraballo Germoso, Arturo Alessandri Alcántara Ceballos, Carlos Alfonso Sulbarán Molero, Cristina Marie Cots Ureña, Santiago Ramírez Echavarría y Paul Arturo Mármol Rodríguez.

Miguel A. Landestoy

Es un estudiante de biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Barahona.

Llena al país y a su alma máter de orgullo por descubrir la nueva especie de serpiente del género Tropidophis.

Nazareth Franco Caro, Zoe Rivera, Ángel Castillo y Liz Garrido

Estos estudiantes fueron representantes de República Dominicana en el Modelo de las Naciones Unidas (ONU), organizado por Harvard.

Nazareth Franco Cara, de San Cristobal, fue la representante de la delegación. Es estudiante de Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Los demás miembros de la delegación son los estudiantes Zoe Rivera, del Colegio Cristo Rey; Ángel Castillo, del Colegio Pestalozzi y Liz Garrido del Politécnico Calasanz.

Adelmo Morrison Orozco

Este estudiante es un orgullo para República Dominicana en el extranjero por dictar una conferencia ante expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos (NASA) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Es un joven que a su corta edad pudo proponer ante expertos una solución tecnológica para optimizar el mantenimiento de sistemas de alta complejidad.

Justin Bueno, Ilka Hernández, Patricia DiMassimo, Alvin Rodríguez y Ángel Richard

Grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica e Ingeniería en Ciencias en Computación.

Representaron a República Dominicana y hacen sentir orgullo por obtener el segundo lugar en el Concurso Iberoamericano de Robótica Espacial “Caminante Lunar”, organizado por la Universidad Nacional de México (UNAM), en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Andreína Martínez

La beldad, oriunda de Santiago de los Caballeros, destaca por su historia que aporta “valor”, como se ha indicado en varias ocasiones. Partió a Estados Unidos con solo 13 años asumiendo los retos del Bronx sin conocer el idioma Inglés.

Llevó al país en alto con su participación en la 71. ª Edición de Miss Universo, donde obtuvo el tercer lugar y resaltó su desborde de coraje, apoyo constante a los derechos de las mujeres y la educación.

Keren Montero

Esta joven se ha destacado por su talento y humildad. Su don en el canto lo ha manifestado desde los 8 años, en la iglesia especialmente, hasta que decidió atreverse e ir más allá, con su familia como inspiración para darles el apoyo necesario y crecer en el mundo de la música.

Es un orgullo para el país porque con su melodiosa voz se convirtió en ganadora del concurso ‘Dominicana’s Got Talent’ en 2019 y actualmente está participando en "America's Got Talent: All Stars" de la cadena estadounidense NBC, donde el jurado la ha caracterizado su voz como “poderosa y hermosa”.

Rissy De Los Santos

Es una joven bailarina clásica, fundadora de la escuela Adagio Ballet Project, que empezó a laborar hace aproximadamente seis o siete años. Por un lado es un centro especializado en ballet y por otro es una vivienda.

Rissy se “enamoró” del ballet desde que tenía tres años, fue un “flechazo inmediato”, por lo que practica e imparte clases desde esa edad, según expresó en una entrevista para el Ministerio de la Juventud, donde está nominada para el Premio Nacional de la Juventud.

Uno de sus mayores sueños es compartir sus conocimientos con los demás, esa fue una de las razones que la impulsó a crear la escuela de ballet.

Marielis Ramos

Esta joven enorgullece al país por su historia de “resiliencia”, pues aunque sobrevivió a un aparatoso accidente, tuvo fracturas en ambos fémures, la pelvis y cervical. Sin embargo, pasar largo tiempo en cama no fue un impedimento para crear Hair Plus, una marca muy reconocida en el país e internacionalmente.

Al tener que cortar todo su cabello, como parte su proceso de recuperación, empezó a realizar mezclas de ingredientes naturales, en cama, con la esperanza de que creciera la cabellera, surgiendo así el proyecto que hoy es reconocido a nivel nacional e internacional.

Con su marca Marielis también realiza labor social, puesto que al comprar cualquiera de los productos de Hair Plus automáticamente se está donando a una fundación creada por ella, donde se construyen casas para personas que las necesitan y se contribuye con los pagos universitarios a estudiantes, en La Vega.

Diego Jaar

Joven que se destaca en la música y composición, creando canciones con las que ha dado pasos por festivales y conciertos de grandes artistas.

Su paso por el concurso ‘Dominicana’s Got Talent’ lo llevó a ser muy conocido en el país, lo que sirvió para dar entrada a su carrera como artista y a dar una mayor visualización de su trabajo en el mundo artístico.

Es publicista e hizo una maestría en cine, sin embargo, con el tiempo conectó con su “verdadera” vocación del canto, que empezó a surgir desde los cuatro años.

Laura Ortiz

Destacada por crear una marca diferente de cosméticos, conocida como Gingerly. Son productos que están basados en el cuidado sostenible de la piel, cuyo principal objetivo es proteger a los corales.

Estos productos nacieron en pandemia, cuando su fundadora buscaba un protector solar que aportara a la conservación de la flora marina, desarrollando de esta forma productos con “estándares de calidad”.