Los Países Bajos quieren prohibir la tenencia de perros con hocico chato

La Haya, Países Bajos | AFP

Países Bajos anunció el viernes que quiere prohibir la posesión de algunos animales de compañía que sufren problemas de salud debido a unas mutaciones genéticas que, no obstante, les dan un aspecto que suele gustar, como los perros con hocico chato.



El ministro neerlandés de Agricultura, Piet Adema, afirmó que intentará ilegalizar la tenencia de algunas razas y prohibir la difusión de fotos de las mismas en publicidad o en las redes sociales.



"Hacemos la vida miserable a estos animales inocentes, sólo porque nos gustan y nos parecen bonitos", dijo Adema.



"Sus dueños tienen la mejor de las intenciones, pero a menudo no son conscientes del lado oscuro del aspecto de sus mascotas", añadió.



El gobierno elaborará una lista de las razas afectadas, indicó Adema, pero la emisora pública NOS señaló que los carlinos o pug podrían estar entre las razas prohibidas.



"Los perros con hocicos demasiado cortos están constantemente sin aliento", recalcó Adema, agregando que las razas de gatos con las orejas dobladas hacia atrás también sufren problemas de salud.



"Este tema me afecta como ministro, pero también como ser humano", apuntó.



La prohibición entraría en vigor tras un periodo de transición. Aquellos que posean actualmente uno de estos animales de compañía podrán conservarlo hasta que muera.



Según estudios recientes, los carlinos y otros perros criados para tener el hocico corto, como los bulldogs francés e inglés, son más propensos a sufrir problemas de salud, sobre todo respiratorios.