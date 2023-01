Ofiuco, ¿el decimotercer signo del tradicional horóscopo?

¿Es cierto que existe un decimotercer signo zodiacal? ¿son doce o trece los signos del horóscopo? ¿de verdad han omitido uno? Desde hace varios años, al iniciar el nuevo calendario en enero, se abre el debate y resurgen las dudas sobre la inclusión de la constelación “Ophiuchus”, en el tradicional horóscopo y los cambios que esto provocaría en toda la comunidad astrológica.

A lo largo de la historia, se han contado en 12 los signos que, según la astrología, reflejan el proceder de las personas, influido o determinado por las posiciones, con relación a las estrellas, en que se ven los planetas, la Luna y el Sol en determinados momentos, particularmente en el del nacimiento de cada una.

Sin embargo, en el año 1996, Jacqueline Mitton, de la Real Sociedad de Astronomía Británica, publicó una serie de divulgación astronómica en la BBC, en el que ponía de manifiesto que los 12 signos del zodíaco no solo estaban erróneamente adelantados, por los efectos de la precesión que sufre la tierra, sino que eran 13. Pero, ¿qué hay de realidad en esto?

El descubrimiento de Mitton se había quedado ahí. Era solo eso. No obstante, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), en el año 2016, retomó lo que planteaba Mitton y emitió un comunicado en el que contabilizaba el recorrido del Sol por las constelaciones, generando gran confusión.

?? We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT