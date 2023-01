No te cortes, luce canas

EFE/Rocío Gaia

EFE Reportajes

Si has decidido lucir con orgullo un color canoso en tus cabellos, no es un problema ni para ellas ni para ellos. Ya puedes despedirte del tinte y aplicar una serie por tratamientos capilares, utilizando productos como los champús sin sulfatos y así poner en práctica algunos cuidados sencillos.

Eso sí, necesitas un período de transición en el que, quizás, no te verás en tu punto máximo. Pero en poco tiempo comprobarás que has tomado la decisión correcta, notarás que tus esfuerzos se ven recompensados y disfrutarás del cambio radical que has dado a tu ‘look´, adelantan los especialistas en cosmética y coloración capilar y alta peluquería.

Explican que el encanecimiento del cabello es el resultado de un proceso de envejecimiento natural que, sin embargo, puede verse influido por muchos factores.

“Algunas canas las vemos aparecer pronto y otras aparecen después de sobrepasar cierta edad, es una cuestión relacionada con la genética de cada persona, aunque este proceso también depende en parte de la nutrición, de los desequilibrios hormonales, del estrés y algunas patologías”, apuntan.

“El tema de las canas es similar en hombres y mujeres, es decir, los dos lo llevan igual de mal o de bien. Es cuestión de cada persona”, señala a EFE, Elizabeth Pérez, de la firma Gentleman Cosmetic (https://gentlemancosmetic.com/es), especializada en cosmética masculina.

“En lo que respecta exclusivamente a los hombres, hay algunos que son auténticos esclavos del tinte, y esto no es siempre bueno. Si lo usan, se debe tener en cuenta que el producto elegido no tenga amoniaco ni peróxidos, que sea lo más natural posible para dañar lo menos posible el cabello y sus fibras”, según Pérez.

Del tinte al color natural

“Para las personas que tienen el pelo rubio el paso de dejar de teñirse las canas será un poco más fácil, mientras que aquellas que tienen el pelo castaño u oscuro pueden jugar con aclaraciones de cabellos y cortes inteligentes, que faciliten esta transición del tinte al pelo natural”, comentan desde Dalire, firma de cosmética natural y champús sin sulfatos.

“Antes de decidir qué tipo de tratamiento necesitarás, es importante conocer tu cabello y saber si tiende a ser seco o graso, qué tipo de canas tienes, si gris ceniza, plateado o blanco brillante”, advierten los especialistas.

“Por ejemplo, un gris ceniza quedará mejor iluminado por unas mechas rubias platinadas, mientras que para cabellos que ya están bastante uniformes es mejor apuntar a una armonía capilar total” recomiendan.

En cambio, “si tu cabello es de un bonito blanco puro , será necesario potenciar los reflejos plateados y eliminar los reflejos amarillos que dan la exposición al sol y los agentes externos”, sugieren.

“Además de un champú especial ‘antiamarillos’, puedes centrarte en tratamientos altamente nutritivos que hacen que los cabellos blancos, generalmente más finos y frágiles, estén más nutridos e hidratados”, matizan desde Dalire (www.dalire.com).

Desde esta firma recomiendan elegir mascarillas nutritivas y aceites vegetales, como el aceite de argán y olvidarse de las ceras y geles para peinar, que atraen el polvo y el `esmog´, haciendo que el cabello blanco se vuelva amarillo más rápido”.

En su salón de Madrid (España), el peluquero Ismael De Felipe (https://ismaeldefelipe.com) comprueba desde hace un tiempo que existe un cierto abandono del tinte y una vuelta a las canas naturales en muchas mujeres.

“Ninguna de ellas quiere transmitir dejadez o descuido. Muchas no quieren ser esclavas del tinte y otras se dejan las canas influenciadas por la moda y las redes sociales, por razones económicas o al ser consecuentes con una filosofía de vida más natural”, reconoce De Felipe.

Mechas, cortes, productos naturales.

Este peluquero sugiere dos tipos de mechas para cabellos canosos.

“Las ‘Go grey’, que consisten en hacer mechas grises y blancas, de manera que se fundan con nuestro cabello, son una buena opción para mujeres con un porcentaje superior al 50% de cabello blanco”, según De Felipe.

Por su parte, las mechas ‘en espiga’, una te´cnica que se aplica degradando desde la raíz y en zigzag, que ayuda a una mayor integracio´n y armoni´a durante la transicio´n hacia un cabello blanco, son más demandadas y están más indicadas para los cabellos rubios y con un porcentaje más alto de canas”, asegura.

Para que un cabello con canas no parezca descuidado, este peluquero propone que “los cortes y acabados sean ma´s medidos y estudiados, manteniendo la frescura”.

Para cuidarlo, recomienda “matizadores y un buen producto profesional para el mantenimiento en casa, como champús o mascarillas específicas, además de una buena hidratación y nutrición capilar, con aceites de acabado que le den un aspecto de pelo sellado y libre de encrespamiento”.

Sobre los errores más comunes que cometemos cuando aparecen las primeras canas, Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral (www.davidkunzle.com) apunta a los tintes de dudosa calidad de los que muchas veces echamos mano.

Recomienda aquellos tintes que sean lo más naturales y orgánicos posibles, y el uso de champús y reforzadores capilares a base de aminoácidos o para revitalizar,

Entre estos productos figuran los “tan de moda” liposomas, la vitamina B3 o activos lípidos que, según Tudor, “son perfectos al mejorar nuestro cabello en un sentido más global, sin olvidar algún suplemento concreto y los siempre necesarios alimentos ricos en proteínas”.

“El cabello blanco tiende a ser seco y fino, y más quebradizo, encrespado y propenso a romperse. La hidratación se vuelve más esencial que nunca, especialmente si el cabello es ondulado o rizado. Confía en una mascarilla nutritiva que repare, fortalezca y combata la sequedad”, recomiendan los expertos.

Los cabellos blancos son más frágiles, por lo que antes de usar el secador de pelo, será mejor aplicar un protector térmico para evitar que el cabello se seque y protegerlo de las agresiones externas, según los especialistas.

“Además, hay que limitar en lo posible el uso de planchas y otras herramientas calientes, y evitar el cepillado demasiado enérgico. Es mejor peinar las canas suavemente con peine desenredante, una vez que estén secas”, concluyen.