Después de la exageración, los lectores tienen en sus manos "Spare" del Príncipe Harry

AP

Londres, Reino Unido

Después de semanas de exageraciones y días de filtraciones, los lectores tuvieron la oportunidad de juzgar por sí mismos el libro del príncipe Harry cuando salió a la venta en todo el mundo el martes.

En Gran Bretaña, algunas tiendas abrieron a la medianoche para vender copias de "Spare" a los devotos reales, acérrimos y los meramente curiosos. Muchos dijeron que querían formarse su propia opinión sobre el libro después de días de fragmentos y debates en sitios de noticias y televisión.

“Estoy emocionada de escuchar acerca de la vida del Príncipe Harry de parte del Príncipe Harry”, dijo Sarah Nakana, una encuestadora que compró el libro en la estación Victoria de Londres. “Hay tanta información errónea, desinformación sobre Harry y Meghan”.

La miríada de revelaciones y acusaciones del libro ya han aparecido en los medios de comunicación. En las memorias escritas por fantasmas, Harry, de 38 años, relata su dolor por la muerte de su madre, la princesa Diana, sus disputas con su hermano, el príncipe William, y la frustración por el papel de "repuesto" real a la sombra de su hermano mayor, quien es el heredero del trono británico.

Lacera a la prensa sensacionalista del Reino Unido por una cobertura que considera lasciva, intrusiva y, a veces, simplemente incorrecta, afirma que sus familiares no fueron acogedores con su esposa Meghan y acusa a los miembros de la familia real, incluida su madrastra Camilla, de filtrar historias a los medios para pulir las suyas.

El Palacio de Buckingham no ha comentado sobre ninguna de las acusaciones, aunque los aliados reales han rechazado, en gran parte, de forma anónima.

La exposición de Harry de las amargas divisiones dentro de la Casa de Windsor, junto con los detalles de sus problemas de salud mental, sus experiencias con el sexo y las drogas y su carrera militar de una década, ha generado una gran cobertura mediática.

El libro ya es el libro más vendido en el sitio de Amazon en el Reino Unido, que al igual que muchos grandes minoristas lo ofrece a mitad de precio, y se espera que sea uno de los más vendidos del año.

John Cotterill, comprador de no ficción en la cadena de librerías Waterstones, dijo a la revista comercial The Bookseller que "Spare" fue "uno de los títulos de pedidos anticipados más grandes de la última década para Waterstones".

Sin embargo, la emoción está lejos de ser universal. La entrevista de Harry con la emisora ??ITV atrajo a 4,1 millones de espectadores el domingo, menos de los 5,3 millones que vieron el drama de la BBC "Happy Valley" al mismo tiempo.

La trabajadora minorista Caroline Lennon llegó a las 6 am del martes a una sucursal de Waterstones en el centro de Londres para esperar su apertura.

“Esperaba una cola. Desafortunadamente, no hay cola. Estoy sola”, dijo.

“Quiero leerlo porque me gusta la familia real y no me importa lo que digan los demás”, dijo. “La gente criticará eso. No me importa porque me gusta la familia real y me gustan Harry y Meghan”.