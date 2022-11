Starlin de Holma: “Vivir de la moda es difícil cuando no tienes los recursos”

Patricia Acosta

@revistaalamoda

Santo Domingo, RD

Cuando llegó a la recepción del Listín Diario, flexionaba los 17 músculos cerca de los extremos de la boca, aquellos que forman una sonrisa, según los fisiólogos. Estos también afirman que es una expresión involuntaria común que puede reflejar alegría, sarcasmo o nervios. En el caso de Starlin, sus emociones eran positivas, lo fue delatando mientras hablaba. Se le percibía el deseo de contar su historia, de hablar sobre sus logros y dejar sobre el tapete lo que le faltaba a la moda dominicana.

“¡Dios!”, así respondió cuando se le preguntó sobre cómo llegó a Venecia. No dejó que se le interrumpiera y siguió: “Hace unos meses, trabajaba en la producción de un video y le aseguraba a una persona que en mis metas estaba ir a Europa. Era mi norte, no sabía cuándo ni cómo, pero lo lograría. Pasaron unos meses, y una vieja amiga que vive en Venecia, Antonia Jeans, me llamó y me comentó que tenía un evento de moda en Europa”.

Le insistió bastante. Durante la conversación, le explicó que necesitaba su ayuda y sus conocimientos de organización y logística en eventos de moda para poder llevar a cabo esta actividad. No dudó ni un minuto y dijo que sí. El diseñador se enfocó. Durante los próximos meses, trabajó para poder costear los gastos que implicaba este viaje, que lo llevaría a alrededor de 7,955 kilómetros de distancia de República Dominicana. Y, cuando le fue concedido el permiso de viaje, comenzó a preparar su colección “Elite Urban”.

Asegura nada fue fácil. Pasó la noche en el aeropuerto de Madrid, caminó bastante, terminó de coser la colección que presentaría, a mano, en Italia, y se perdió en Venecia. “Lo único que hice fue llorar cuando llegué al hotel. Me sentía impotente, estaba cansado y tenía miedo. Dios me dio fuerzas mientras dormía porque, al día siguiente, me levanté con esperanza y más que motivado. Esta fue ‘la Catapulta’ de Starlin de Holma”, afirma con una luz distinta en sus ojos. “Así fue que este servidor aportó al engranaje, al backstage del evento y, al mismo tiempo, presentó su colección”, añade.

Una de las experiencias más relevantes durante su viaje fue compartir escenario con una dominicana como Giannina Azar, conocer talentos de distintas nacionalidades y aprender sobre los desfiles de esta ciudad. Además, su trabajo, según nos cuenta, fue destacado por la prensa de Italia y se le reconocía, en los periódicos, como uno de los diseñadores latinos que han revolucionado la moda.

Volvió al país y se le dio la oportunidad de presentar en el marco del RD Fashion Week. Su participación recibió la ovación del público. “Cada vez que salía uno de mis modelos, vestidos con mis diseños, las personas aplaudían. Parecía gustarles lo que veían, pero también sentía el tacto del público, ese calor humano. Sentía que había personas que fueron a verme, a ver mi trabajo, porque me querían. Eso te hace sentir orgulloso. No me lo creía. Recuerdo que estaba trabajando en la dirección de desfile y tenía que seguir trabajando como si no hubiera pasado nada”.

Muchos se cuestionaban el orden en el que participaría. Estaba en un bloque con diseñadores importantes, aun cuando era emergente, pero siempre estuvo seguro de su trabajo y de la calidad de sus creaciones.

Este talento dominicano ama trabajar todas sus colecciones con manos locales, confía en ellas plenamente. Además, estar en talleres y rodearse con costureras le da vida e inspiración. “Yo soy uno de ellos. Cuando comenzó mi vida en el mundo de la moda, vi talentos que me motivaron, entonces, ¿cómo no creer?”

Starlin es estilista, modelo, y organizador de eventos y de pasarela, pero se estremece cuando ve sus diseños en los cuerpos de las modelos, de los clientes. “Es emocionante ver como la viven y disfrutan. Luego está la producción de eventos. Amo coordinar, amo dirigir.”

“¿Qué le hace falta a la moda dominicana?”, era una de las preguntas que no podía faltar, a lo que respondió, sin titubeos: “Unión entre los mismos diseñadores. Una unión nos haría más fuertes, nos permitiría ser el foco de la sociedad.”

¡Está trabajando en una nueva colección! No podía marcharse sin antes dar la primicia. Estará rotundamente inspirada en la década de los años 80. “Me encanta la historia que hay detrás, cómo fue evolucionando, el bomber jacket y los colores”.

Confesiones

Prenda Favorita: T-shirt oversized

Color Favorito: Verde

Diseñador favorito por su estilo: Balmain

Diseñador favorito por su ideología: Chanel

Tenis o zapatos altos: Tenis

Cartera grande o pequeña: Pequeña

Pantalón o vestido: Pantalón

Con o sin maquillaje: Sin maquillaje

Moderna o tradicional: Moderno

A la moda dominicana le falta… Modernidad

Un libro: La Biblia

Atardecer o amanecer: Amanecer

Mantra: Ser feliz