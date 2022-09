Día de la Virgen de las Mercedes

María Teresa R. Elmúdesi

Santo Domingo

Al ser el Día de la Bienaventurada Virgen María de las Mercedes, patrona de nuestro país y primera en el continente americano, podemos ver el gran poder de madre que ejercía ante su hijo Jesucristo.

Todas lecturas de este día hablan de la libertad de los Hijos de Dios, desde la del Profeta Jeremías, el Salmo 125, y la Carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Es una carta preciosa, es la carta de la libertad, propiamente dicho. Es la carta de vida para el cristiano que desea vivir conforme al mensaje del Señor.

Sería bueno el leerla todos los días y hasta aprendérnosla de memoria: “Miren, los objetivos de los malos instintos son opuestos al Espíritu y los del Espíritu a los malos instintos, porque los dos están en conflicto. Resultado: Que no pueden hacer ustedes lo que quisieran. En cambio, si se dejan llevar por el Espíritu, no están sometidos a la ley; y hablan de cuáles son las acciones de los malos instintos: lujuria, inmoralidad, libertinaje, idolatría, magia, enemistades, discordia, rivalidad, arrebatos de ira, egoísmos, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y esos no heredarán el Reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, paz, tolerancia, agrado, generosidad, fidelidad, sencillez y dominio de sí. Contra esto no hay ley que valga”.