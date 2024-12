Jimmy Butler planea jugar el miércoles para el Heat, pero su futuro sigue siendo incierto

Jimmy Butler planea jugar con el Heat de Miami el miércoles. Y después de eso, quién sabe.

La buena noticia para el Heat: Butler se declaró saludable nuevamente después de lo que describió como una enfermedad bastante grave durante más de una semana y dijo que regresará a la alineación cuando Miami reciba a Nueva Orleans en la noche de Año Nuevo.

La noticia quizás no tan buena: cuando se le preguntó el martes si quiere estar en Miami, en medio de un par de semanas y contando de especulaciones sobre un intercambio, Butler no se comprometió.

“Es una buena pregunta. ¿Quién sabe? Yo no”, dijo Butler. “Pero ahora mismo estoy aquí. Así que voy a aprovecharlo al máximo. Voy a competir y voy a ganar. Y eso es todo lo que tengo. Es mucha charla y mucho ruido, lo cual me parece bien. No me molesta en absoluto. Me encanta eso. Me encanta eso. Pero eso hace que todos ustedes se pregunten. Lo hace. Hace que el mundo se pregunte, hasta el punto de que tienen que volver y preguntarme sobre algo. Me gusta. Es bueno que hablen de ti. Pero es aún mejor que te quieran. Recuérdalo”.

Su regreso a las prácticas fue el último acontecimiento en una saga que realmente ha durado meses (Butler podría haber obtenido una extensión de Miami el verano pasado por hasta $113 millones en dos años, pero no lo hizo) y comenzó a tomar impulso nuevamente hace tres semanas cuando ESPN informó que el Heat está abierto a recibir ofertas comerciales.

Luego, en Navidad, ESPN informó que Butler prefiere un canje antes de la fecha límite del 6 de febrero y tiene una lista de destinos preferidos que incluyen a Golden State, Houston, Phoenix y Dallas. Butler no confirmó que tenga esa lista el martes.

“¿Acaso importa? ¿Acaso importa? No lo creo”, dijo Butler. “De todos modos, todo eso está fuera de mi control. Como dije, estoy aquí. Estoy jugando al baloncesto”.

Butler, que ha llevado al Heat a las Finales de la NBA dos veces en sus seis temporadas en Miami, promedia 18,5 puntos, 5,8 rebotes y 4,9 asistencias en 20 partidos con Miami esta temporada. El Heat tiene marca de 11-9 cuando juega y 5-5 cuando no lo hace.