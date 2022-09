Los clanes de ballenas y cachalotes usan vocalizaciones para marcar su cultura

Europa Press

Madrid, España

Señales similares al código Morse llamados codas sirven a ballenas y cachalotes para identificar a sus clanes frente al resto de ejemplares de sus especie, para interactuar únicamente con ellos.

Durante décadas, los investigadores y el público se han sentido cautivados por los cachalotes de aguas profundas, animales muy sociales que viven en grupos de madres y crías. Las ballenas se comunican con una serie de clics similares al código Morse llamados codas, y las ballenas que usan "dialectos" de coda similares pertenecen al mismo grupo cultural o clan vocal.

Los investigadores de cachalotes han sospechado durante mucho tiempo que las ballenas usan ciertos tipos de coda para distinguir clanes vocales. Pero los estudios previos de los clanes de cachalotes fueron en gran medida específicos de la región. Una nueva investigación ha demostrado que estos animales usan vocalizaciones para marcar su interacción familiar.

"Este trabajo fue la culminación de décadas de esfuerzos de investigación por parte de personas que trabajan en todo el Océano Pacífico", dice en un comunicado el primer autor Taylor Hersh. "Decidimos compartir datos y trabajar en colaboración, para aprender algo nuevo sobre este animal enigmático, carismático y cultural".

El equipo se dispuso a investigar si ciertas codas de cachalotes son similares a los marcadores étnicos humanos, como dialectos o estilos de ropa. Estaban específicamente interesados ??en "codas de identidad"; tipos de coda que son particulares de un clan, en lugar de comunes entre clanes.

¿Podrían tales codas ser marcadores simbólicos de la identidad del clan de cachalotes? Si es así, podrían reflejar patrones humanos, donde los grupos culturales son más marcados o distinguibles en regiones donde varios grupos se superponen, tal vez para señalar mejor su identidad grupal. De la misma manera, los cachalotes pueden confiar más en codas de identidad en áreas con múltiples clanes superpuestos.

"Las ballenas de diferentes clanes nunca interactúan entre sí, incluso cuando comparten las mismas aguas", explica Hersh en un comunicado. "Esto sugiere que las ballenas tienen alguna forma de distinguir entre 'nosotros' y 'ellos', y queríamos saber si lo hacen usando codas de identidad".

Un equipo internacional de 27 investigadores que estudian los cachalotes del Océano Pacífico reunió sus conjuntos de datos acústicos. De esta forma, el equipo pudo investigar patrones de clics en 23 ubicaciones, desde Canadá hasta Nueva Zelanda y desde Japón hasta Sudamérica. Para algunos lugares, aún necesitaban extraer codas de las grabaciones de ballenas. Esto se hizo como parte del "Proyecto Global Coda Dialecto" dirigido por Shane Gero (proyecto general y líder del Océano Atlántico), Hersh (líder del Océano Pacífico) y Chris Johnson (líder del Océano Índico).

El equipo del Océano Pacífico extrajo más de 23.000 codas. Luego, determinaron cuántos de ellos fueron utilizados como codas de identidad por los clanes de ballenas, con un método desarrollado previamente por Hersh y sus colegas.

El equipo identificó siete clanes vocales de cachalotes en el Océano Pacífico, cada uno con su propio dialecto y codas de identidad. Los dialectos de las ballenas siguieron el patrón predicho por la cultura humana. A medida que aumentaba la superposición espacial entre clanes, sus dialectos en términos de uso de coda de identidad se volvieron más distintos.

Conocer la cultura de los animales no humanos es importante para los esfuerzos de conservación. Según Hersh, los hallazgos también apuntan hacia similitudes entre las culturas humanas y no humanas. "Nuestros resultados demuestran cómo la cultura puede estructurar las poblaciones animales. Las condiciones requeridas para la evolución de los marcadores simbólicos de identidad cultural también existen entre los animales no humanos".

"Investigaciones anteriores sobre clanes vocales han demostrado que no solo difieren en las codas que usan, sino también en cómo se mueven, se alimentan y socializan. Esto coincide con otra predicción de marcador étnico humano de que las distribuciones de marcador simbólico y norma social deberían corresponder.

Sin embargo, sabemos muy poco sobre las normas sociales y los "estilos de vida" de varios de los clanes de cachalotes del Océano Pacífico documentados aquí, y esperamos estudiar más su comportamiento en el futuro. Si bien el presente trabajo se centró en el Océano Pacífico, planeamos extender nuestro análisis a los cachalotes en los océanos Atlántico e Índico también".