Lewis Echavarría, del play a las pasarelas del Supranational 2022

Lewis Echavarría reunía todas las condiciones para convertirse en un gran pelotero, pero el destino le deparó otro camino, una carrera que muestra al público como un dominicano orgulloso de sus logros y una incipiente pasión que promete seguir elevando el nombre del país en escenarios internacionales.

En conversación con periodistas de Listín Diario, el representante dominicano del Mister Supranational 2022, relata cómo pasó de dejar de lado sus aspiraciones en el béisbol para convertirse en un exitoso banquero hipotecario y cómo ahora, por azares de la vida, se adentra al retador mundo de los concursos de belleza.

El joven Echavarría, nacido en Miami, y criado en la República Dominicana, vivió los primeros 17 años de su vida en el Km 9 1/2 de la avenida Independencia de la capital, donde nació su deseo de convertirse en jugador de las Grandes Ligas.

“Cuando inicié la secundaria desarrollé talento para el béisbol y me dijeron que tenía oportunidad de una proyección para tener una carrera, por esa razón mis padres me sacaron del colegio, y de ahí pasé a recibir clases solo los sábados con el fin de algún día ser pelotero”, comentó Echavarría sobre su proceso para entrar al mundo de la pelota.

Sin embargo, tuvo una lesión mientras practicaba como pitcher en su brazo derecho que lo llevó a someterse a una cirugía de emergencia en Miami, Estados Unidos.

“Durante la rehabilitación, leí el libro 'Padre Rico, Padre Pobre', y me abrió un poco los ojos de lo que es un ingreso pasivo, libertad financiera, así como poder usar el banco como levadura para hacer inversión y me fui empapando de eso hasta que me licencié en bienes raíces”, contó.

Echavarría, de 27 años de edad, quien también es instructor fitness, dijo a este medio, que al principio el no poder volver a jugar pelota profesionalmente le causó frustración, pero luego se dio cuenta de que Dios tenía un mejor futuro para él.

Asimismo, resaltó que cuando inició su proceso en el mundo inmobiliario acumuló bastante clientela, al punto de convertirse en un 'top producer', además de utilizar sus redes sociales para publicar videos educativos, hasta lograr una marca de salud financiera y física.

El ex beisbolista profesional, tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión. Participó en 'The Courtship’, una nueva serie de citas de realidad que llegará a NBC.

Luego de ese show, tuvo otra oportunidad de participar en el programa “Enamorándonos”, que se transmite por la cadena de Univisión, con la que alcanzó visibilidad para llegar al Mister de Supranational 2022.

Echavarría en las pasarelas

Aunque Echavarría tiene conocimiento del mundo bancario y deportivo, se consideraba un neófito en el ámbito de las pasarelas.

No obstante, se le presentó la ocasión de participar en el certamen de belleza Mister Supranational 2022 y sin miedo, aceptó representar a la República Dominicana en Polonia.

“Fue una oportunidad del cielo a la tierra, fui a representar a mi país como reemplazo de una figura que no pudo ir y di lo mejor de mí” dijo Echavarría.

A pesar de que se ha convertido en un experto en entrenamiento físico, explicó que cuando le notificaron para ir al concurso solo tenía cinco días de preparación, y aceptar la propuesta fue un reto que se tomó muy en serio.

“Nunca había hecho una pasarela, una sesión de fotos profesional y gracias a Dios, quedé en el top 17, entre los participantes de 38 países presentes”, expresó con la emoción de haber hecho lo mejor para poner en alto a su país.

“Una bonita experiencia”

El Míster narró que antes de ir al certamen «Grand Slam» tenía un mal concepto del concurso, pero al estar dentro descubrió lo completo que es.

“No tenía abiertas mis expectativas, pero luego vi que es un concurso completo, que no solo es el físico, sino que tiene una relación con la salud mental, es un análisis de cómo te comportas en los espacios comunes, delante de los niños y superiores a ti, además de como manejas lo que es esa competencia”.

Añadió que esa oportunidad le abrió las puertas de conocer otras culturas y entablar relaciones de amistad para en un futuro hacer colaboraciones.

Un talento oculto

Durante la entrevista, Echavarría señaló que la experiencia le permitió salir de su zona de confort y descubrir un talento que no sabía que tenía.

“Yo descubrí mi desenvolvimiento en la cámara, algo que nunca lo había practicado, pero que me sale natural, siento que puedo transmitir mi vibra, mi forma de ser a través de una foto, o un corte comercial”, apuntó.

Dominicano hasta la tambora

El Míster dominicano vive en Miami desde hace más de ocho años, pero la gastronomía y ese calor humano, de ser gentil, sigue siendo el sello que lo identifica y que promueve en todo lo que hace.

“Me siento identificado con nuestra comida y la gentileza de nuestra gente. Aquí hay un trato excelente al turista, un desconocido te saluda con facilidad, y eso, es uno de los valores que se pierden en los Estados unidos” relató.

Un viaje al sur

Su regreso a la tierra que lo vio crecer, no es una simple casualidad, el Míster se encuentra en suelo dominicano con el propósito de hacer un viaje al Distrito Municipal de Arroyo Cano, de la provincia San Juan, donde realizará mediante el grupo Jóvenes Independiente de Cara al Progreso (Jicap), una obra de caridad a los niños más desfavorecidos.

“Junto a Jicap, vamos a impactar 40 niños, con útiles escolares y utensilios de béisbol. Además de inaugurar un intercambio de pelota en la comunidad” comunicó.

Echavarría lleva a cabo esas acciones con su fundación en los Estados Unidos, pero nunca la había realizado a gran escala, como pretende hacerlo a partir de ahora.