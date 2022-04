Día del Beso homenajea pareja que se besó por 58 horas, 35 minutos y 58 segundos y rompió récord

Redacción Digital

El Día Internacional del Beso, celebrado el 13 de abril de cada año, rinde homenaje al beso que entró en el libro “Guinness de los Récords”, como el más largo jamás registrado en la historia y que tuvo lugar en Tailandia.

Los tailandeses Ekachai y Laksana Tiranarat, fueron los protagonistas de este roce que tuvo una duración de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

Aunque no hay acuerdo sobre la fecha exacta en que ocurrió, el récord se inscribió durante los festejos de San Valentín de 2013, del 12 al 14 de febrero, pero hay quienes dicen que ocurrió el 6 de julio o el 13 de abril de ese mismo año, reseña el diario Infobae.

El matrimonio se llevó el equivalente a US$3,300, dos anillos de diamantes, y un título mundial, sin embargo, no fue una tarea fácil.

Cada vez que la pareja necesitaba comer, tomar algo o ir al baño, el juez del concurso debía estar con ellos para corroborar que sus labios no se separen.

El concurso no es para nada romántico, la pareja de Tailandia no podía dormir, debían permanecer de pie y no podían apoyarse en nada más que ellos. Un desafío no apto para todos.

El objetivo de los organizadores del concurso, que sólo admite a parejas casadas o que puedan probar que están en una relación seria, fue demostrar que “el amor es realmente poderoso” y que “es necesario que los miembros de la pareja ganadora se apoyen en todo momento”, incluso para hacer lo que se supone más lindo y fácil de estar juntos, que es darse un beso.

El Guinness no tiene, por el momento, abierta la convocatoria para nuevos retadores.