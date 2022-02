Los riesgos que acechan en las apps de citas

Listín Diario

Santo Domingo

El documental “El Estafador de Tinder”, que en cuestión de semanas ha alcanzado el top ten de Netflix, es el claro ejemplo de cómo la popularidad de las aplicaciones de citas y la facilidad que ofrecen para encontrar pareja han opacado los riesgos con los que sus usuarios se pueden topar es estas apps.

De hecho, el estudio de Kaspersky “Amor en la era del algoritmo” reveló que 8 de cada 10 latinoamericanos (82%) que utilizan apps de citas siente temor de ser estafado o de toparse con perfiles falsos en estas plataformas.

El reporte también dio a conocer las principales amenazas y temores que enfrentan los usuarios que buscan a su “match” en el mundo digital. Aquí las cifras más relevantes:

-- 69% de los usuarios latinoamericanos de las apps de citas utilizan su nombre real; 44% comparte su localización y 29% hace público su número de teléfono. Compartir demasiada información personal en las aplicaciones de citas y en las redes sociales puede acarrear grandes problemas en el futuro. Los usuarios dejan un amplio rastro de información de identificación en línea, y estos datos pueden ser recopilados y utilizados por los estafadores para diferentes fines, como la suplantación de identidad y el doxing.

-- 84% de latinoamericanos usuarios de apps de citas borraron su perfil en alguna de estas plataformas debido a: una de las personas que los contactó lo hizo sentir incómodo 22%; fue víctima de un engaño o estafa 16%; fue acosado por una persona de la app 12%; o fue víctima de doxing (hicieron pública su información privada, fotos y conversaciones) 4%.

Entre lo que más les desagrada a los usuarios de las apps de citas figura que hay muchos perfiles falsos 64%, les preocupa su información personal 39%; reciben mensajes groseros, ofensivos o inapropiados 19%

Recomendaciones

La aplicación de citas más utilizada por los latinoamericanos es Tinder (72%). Si eres usuario de estas apps, Kaspersky ofrece los siguientes consejos para mantener tu información personal protegida:

-- Ten cautela al compartir fotos: Antes de compartir fotos, elige aquellas que no revelen información innecesaria como tu dirección, la empresa en la que trabajas... y no te muestren en situaciones comprometedoras. Recuerda que una vez las compartas, estas vivirán en el ciberespacio para siempre.

-- Cuida tu identidad: No divulgues tu nombre completo. Si bien un seudónimo puede provocar desconfianza, el poner tu nombre y apellidos puede causar problemas de privacidad y convertirte en víctima de suplantación de identidad. Además, no te apresures a contar la historia completa de tu vida ni a compartir tu información más personal. Recuerda que todo lo que compartas luego puede ser utilizado en tu contra (doxing).

---No vincules tus redes a estas apps: No utilices tus credenciales de redes sociales para acceder a tu perfil en la app de citas, ya que revelarás demasiada información que puede utilizarse para mal. Esto aplica, incluso, si tienes restricciones de privacidad en tus otras redes.

-- Protege tu número de teléfono: Procura no compartir tu número de teléfono. En cambio, utiliza las herramientas de mensajería integradas a las apps de citas, por lo menos hasta que tengas certeza de que puedes confiar en la otra persona.

-- Hazle caso a tu instinto: Tener desconfianza en línea puede ayudarte a mantenerte a salvo. Date tiempo para conocer bien a las personas que conoces en el ambiente digital, ya que muchos pueden aparentar ser lo que no son. Si algo te incomoda, abandona la conversación.

-- Ten cuidado con los enlaces: ten cautela con los enlaces que te compartan ya que pueden llevarte a sitios falsos o auto-descargar malware en tu dispositivo.