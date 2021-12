Estadía de una vez en la vida

Georgina Cruz

Especial para L2

Florida

Hay viajes que, por ser lunas de miel, celebraciones de aniversarios o cumpleaños u otras ocasiones especiales, exigen lo mejor de lo mejor en lo que respecta a hoteles.

A través de las décadas mi esposo Humberto y yo hemos tenido la dicha de hospedarnos en varias propiedades de la cadena de lujo Four Seasons en sitios como Buenos Aires y Bora Bora, y las memorias de esas vacaciones son como brisas frescas perfumadas que aún perduran en las esquinas de nuestras mentes. Cuando recientemente planeábamos un viaje a Orlando para celebrar un cumpleaños de bodas, pensamos por qué no el Four Seasons.

El único centro vacacional de Florida Central que ostenta la calificación de Cinco Diamantes de la AAA (American Automobile Association) es el Four Seasons Orlando.

“¿Ay, pero hay un Four Seasons en Orlando?”. Así me preguntó sorprendida una vecina cuando le hablé del hotel. Pues sí. Abrió en el 2014 en el lujoso barrio Golden Oak en propiedad de Disney World, pero quizás porque no es un hotel de Disney es menos conocido.

Ideal para esas vacaciones “de una vez en la vida”, cuenta con 443 habitaciones y suites en una torre de 17 pisos de arquitectura estilo revival española junto a un lago.

Sus 26.5 acres de terreno cuentan con gran abundancia de robles, palmas y otra vegetación; un campo de golf, el Tranquilo Golf Course, par 71, diseñado por Tom Fazio que es un santuario de aves certificado por Audubon y cinco acres con cinco piscinas, río lento y otras áreas para la diversión acuática.

Los protocolos del hotel, en estos tiempos de pandemia son robustos e incluyen limpieza mejorada y filtración de aire mejorada, al igual que kits personales gratis con mascarillas, desinfectante para las manos y toallitas desinfectantes gratis esperando al huésped en la habitación y mascarillas adicionales cada vez que se necesiten (simplemente hay que pedirlas).

Facilidades para el viajero que quiere mantener un régimen saludable durante sus vacaciones incluyen un gimnasio con equipo cardiovascular, bicicletas Pelotón, bañera de hidromasaje y sala de vapor, clases de yoga gratis y tres canchas Har-Tru de tenis.

Un punto popular del resort para los viajeros que buscan una escapada saludable es su spa, con un supervariado menú de tratamientos. Aquí el huésped encuentra servicios de salón de belleza, terapias faciales y corporales en 18 salones para tratamientos (incluyendo un masaje por vibración de sonido (sin contacto); una “Experience Shower” (ducha de experiencia) con nueve chorros, sonidos y luces; y áreas para relajarse, incluyendo un Solarium con una fuente.

Otras áreas del centro vacacional que invitan a la relajación incluyen paseos bordeados de bella vegetación y una piscina tranquila para adultos –con servicio esmerado: al momento de llegar, empleados traen protector contra el sol gratis, agua fría y comidas opcionales si se desean. Y también en el Spa, una doctora suministra inyecciones de vitaminas y otras terapias para los viajeros que opten por ellas.

Las habitaciones son amplias, cómodas y elegantes con lociones y jabones finos, y las que ofrecen vistas a los parques de Disney tienen hasta dispensadores de vino en la misma habitación para disfrutar de una copa mientras se ven desde la terraza de la habitación o suite los despliegues de fuegos artificiales de los parques en la distancia.

El centro vacacional cuenta con cuatro restaurantes y un café (que sirve helados, emparedados y batidos también) y todos los restaurantes tienen mesas al fresco, algo que nos encanta a Humberto y a mí.

Capa, un restaurante gourmet con terraza en el tope del hotel -el piso 17-, ofrece especialidades de la culinaria española, incluyendo croquetas y paella. Los comensales pueden ver los fuegos artificiales desde la terraza de Capa.

Plancha es otro restaurante popular con ambiente informal que sirve platillos de la cocina cubana incluyendo el siempre popular sándwich cubano.

El hotel tiene boutiques que venden souvenirs de Disney World y en el salón de belleza las niñas se pueden convertir en princesas con un princess makeover.

Autobuses gratis llevan a los parques de Disney y durante los 18 meses de la celebración del 50 Aniversario de Disney World a partir del 1 de octubre pasado, sus huéspedes pueden entrar a los parques de Disney media hora antes de su apertura al público en general.

El club infantil gratuito cuenta con actividades supervisadas para las familias. Al parecer, las actividades y las piscinas, deslizaderos y río lento del hotel tientan a las familias pues nosotros nos hemos enterado de que algunas han decidido no ir, o ir menos veces, a los parques temáticos y permanecer en el hotel.