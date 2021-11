Almudena Grandes dejó escrita la séptima novela de sus Episodios

EFE

Madrid, España

Almudena Grandes había acabado prácticamente una novela, a la que consideraba el séptimo volumen de los Episodios de una Guerra interminable, situada en un futuro inmediato y que tenía voluntad de publicar, explicó a Efe Juan Cerezo, editor de la escritora fallecida este sábado en Madrid.

"Almudena Grandes era una mujer extraordinaria y tuve la suerte de ser amigo suyo durante muchos años. Se ha ido cuando no tocaba", señaló Cerezo, que explicó que aunque no había escrito la última de las seis novelas que componían esta serie de sus "episodios", en la pandemia se le cruzó otra historia que convirtió en lo que será una séptima novela.



Una novela ambientada "en un futuro próximo donde se dan ciertas condiciones políticas revelando una sociedad acomodaticia en la que se crea una resistencia a modo de la posguerra", explicó el editor, que aseguró que la historia está llena de "personajes inolvidables".



Y la voluntad de Almudena Grandes es que se publicara esta historia, por lo que los lectores la podrán leer el próximo año probablemente, indicó el editor.



Cerezo recordó cómo conforme la escritora iba publicando sus novelas de la serie de los "episodios", sus lectores conocían los escenarios porque "era una narradora fuera de serie, y con su cosmos de Madrid de posguerra con el Madrid de su juventud creó un mapa literario".



Juan Cerezo recordó a Grandes como "una narradora fuera de serie, con un talento fura de lo común"



"Se pueden elegir muchos adjetivos para una mujer como Almudena Grandes, un despliegue inagotable de energía y optimismo, con una memoria prodigiosa", agregó.



Era también "de una generosidad y una humanidad enorme y se demostraba cuando los lectores que acudían a sus firmas o a sus charlas y conferencias quedaban enamorados de ella. Habrá una legión de lectores apenados hoy".



Y ayudó a muchos jóvenes escritores que se presentaban a concursos literarios de los que ella era jurado y era extraordinariamente lúcida encontrando nuevos valores y apostando por ellos y dándoles el impulso que necesitaban.



La editorial Tusquets hizo también publico un comunicado en el que da a conocer "con enorme tristeza y dolor" la noticia del fallecimiento de Almudena Grandes, en Madrid 27 de noviembre de 2021, a la edad de 61 años. Fallecía en compañía de sus seres más queridos tras luchar incansablemente contra el cáncer que le fue diagnosticado hace poco más de un año".



"Todo el equipo de Tusquets Editores llora con el corazón roto la pérdida de quien ha sido el alma de la editorial y nos unimos al dolor de su marido, Luis García Montero, de sus hijos Mauro, Irene y Elisa, de sus hermanos Manuel, Gonzalo y Luli y al resto de familiares y amigos", dice el comunicado.



Y recuerdan las frases de la autora: "No hay amor sin admiración." "Cuando un libro nos gusta, cuando un libro nos apasiona, siempre nos cuenta nuestra propia vida".