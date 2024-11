Ojalá sea verdad

Este martes tuvo lugar una “Cumbre” en las oficinas del Ministro de Deportes, Kelvin Cruz. Participaron, entre otros, el comisionado nacional de beisbol Junior Noboa, Laurentino Genao, quien dirige un organismo de scouts, el “defensor del pueblo” Pablo Ulloa, Yerik Mejía, quien representa a MLB en el país, y también algunos congresistas del país.

El tema es que de esta reunión ha salido una “orden” de que se cierren todas las academias independientes del país. ¿Y cuáles son esas academias?. Se trata de cientos, o miles de programas privados que tienen por finalidad preparar a jovencitos peloteros para futuras firmas.

Se trata de que en dichas academias se concentran los peores escándalos de mafias, maltratos, engaños y negocios turbios en perjuicio del beisbol, de los jóvenes, de las familias, y en términos generales de la estructura de firma de peloteros.

Porque los jóvenes que están en formación de futuros peloteros tienen desde los 10 o los 16 años, provocando también un descontrolado y excesivo consumo de esteroides y otras sustancias prohibidas. Hace menos de dos semanas que se dio la información del fallecimiento de un jovencito, fruto de que le aplicaron un esteroides destinado a los caballos (Caballín, le llaman).

Se ha ordenado el cierre de estas academias, y se otorga un plazo de 45 días para buscar un registro y un orden.

Y de una vez llega la pregunta: ¿ Se cumplirá esto, se producirán los cierres, los dueños de programas los respetarán o se harán los locos?. ¿Cuáles mecanismos de control, comprobación y supervisión tendrán las autoridades?

¿Tienen Miderec y el Comisionado una estructura adecuada para controlar esto? Desde luego que no, y por eso surgen las dudas.

Pero, viendo esto con una mirada positiva, digamos que debemos esperar buenos porcentajes de resultados, aunque no en su totalidad. Además, es un buen comienzo en la búsqueda de soluciones a este tremendo problema.

Ojalá esto sirva de orientación para que nazca algo bueno en la mejoría del problema. Pero, que no se convierta en un “aguaje”, que lo hagan en serio pues hay que destinar mucha gente. De lo contrario, se quedaría solo como un anuncio de prensa.

EL DRAFT. También, es probable que no esté lejos la posibilidad del draft internacional, que tanto ha promovido la MLB en los últimos tiempos.

Si esto se establece, daría pie a un nuevo orden , aquí y en el mundo del beisbol.

DE LIDOM

Cuatro vueltas hicieron las Aguilas en el 8vo. inning, incluyendo jonrón de Aderlin Rodríguez (5to.)… en la victoria de 6-5 sobre los Toros del Este. Aderlin, además, remolcó la vuelta de la diferencia con sencillo en el inning 11..Los Toros tuvieron hombres en 3ra. Y primera sin out en el último inning, pero no pudieron anotar..Las Aguilas se colocan en 14-15 en la cuarta posición, y sostienen la tremenda reacción con el manager Yadier Molina… Ese club empezó con 2-7 cuando se produjo la cancelación del ex manager Manny García. ..Los Toros en malas condiciones con 11-18, en el sótano.

- Las Estrellas mantienen su curso y vencieron a los Gigantes 4 por 1. Su marca ahora es de 18-13, y se mantienen a juego y medio del Escogido, que venció al Licey 7 por 6.. Gary Sánchez hizo su debut, y es buena noticia para los rojos… Los Leones tienen 19-11, y es buen colchón defendiendo su primer lugar , que lograron desde el principio.

- En MLB, la noticia de cada día gira alrededor de Juan Soto y ahora se citan cinco equipos como los que hicieron ofertas económicas al dominicano: Yanquis, Toronto, Boston, Filadelfia y Dodgers..

Tal vez aquí en Dominicana todavía no nos hemos dado cuenta del enorme significado de esto para los fines turísticos y del país en términos generales.

Precisamente, el pasado sábado me hicieron una entrevista para una serie que están haciendo de los Medias Rojas de Boston 2024, tiene cinco capítulos y será llevada a Netlix antes de la próxima campaña. Así anda el beisbol dominicano. Bien alto.