Master of the Ocean: a golpe de brisa y olas

Manuel Betances

Especial para Listín Diario

Cabarete, Puerto Plata

Para tener unos 1,260 kilómetros de costa, República Dominicana debe su lugar en el mundo a nivel turístico a las más de 200 playas que sirven como destino tanto para extranjeros como para locales.

No es para menos, tomando en cuenta la cantidad de actividades que pueden realizarse en ellas. Y precisamente, bordeando la costa norte del país, llegando a San Felipe de Puerto Plata, se puede vivir, sentir e incluso oler entre mezcla de salitre y aire de mar, la emoción de ver el desafío que representa montar las olas en la capital de los deportes acuáticos: Cabarete.



Hasta allí llegamos nueva vez para asistir a la entrega 17 del Master of the Ocean, celebrado entre el 14 y el 18 de septiembre, y que en 2021 ha desafiado la aventura que conlleva organizar una competencia de este tipo en un momento en el que decidimos dejar atrás el encierro provocado por la pandemia del Covid-19.



No ha sido tarea fácil para sus organizadores, luego de cancelar las actividades a principio de año, pero con el deseo de volver al mar el Master logró su objetivo de traernos a 40 competidores de 17 países que durante 5 días se hicieron presentes para participar en 5 categorías a golpe de brisa y olas.

La parte que nos llama la atención de venir siempre a esta competencia es el estilo de vida que se respira.

No en vano Cabarete ha sido siempre un polo turístico en cuanto a estos deportes, por eso la oferta hotelera, la gastronomía de la zona, el maridaje a nivel de convivencia social entre locales y visitantes, e incluso la camaradería que se vive en cualquier esquina de un bar o colmado entre risas, anécdotas y sentirse dentro de un universo ajeno al ruido de las ciudades, hacen de este emplazamiento una especie de terminal de aeropuerto: muchos llegan, muchos se van, pero siempre con el objetivo de visitar este punto de la provincia, y con la esperanza de regresar... o quedarse.

Las jornadas

Con un escenario dominado por un clima variante, las jornadas se convirtieron en verdaderos espacios de desafíos, en donde el campeón local de kite, Adeuri Corniel (campeón olímpico juvenil de freestyle), se robó el espectáculo durante las series de Expression Sessions Kite del día 2 al realizar una impresionante y emocionante variedad de maniobras de freestyle y terminar en el primer lugar del día.



A esto se le suma la participación espectacular del chileno Manuel Selman, un surfista olímpico de Tokio 2020, quien tomó la delantera y anotó entre los tres primeros lugares en surf, wing foiling y kite, mostrando mucha destreza con sus habilidades de waterman.



De su lado el veterano Luciano González (4 veces campeón overall del Master of the Ocean) también se ubicó entre los 3 primeros de manera consistente en SUP y Kite.



Peri Roberts (Australia), Austin Kalama (Hawaii), Marius Herrmann (Alemania), Diego Anta (España), Imma Nin Franch (España), Guillaume Authier (Canadá), Samuela Mule (Italia), Gianmarco Oliva (España), Audrey Meyer (Francia), Tracy Shay (USA), Paola Novotna (República Checa) y Valeska Schneider (Alemania) mostraron un nivel atlético muy alto en sus disciplinas y dieron al público días de acción llenos de adrenalina en los cinco deportes acuáticos.



La presencia local de atletas de talla mundial también fue contundente con Papito Santana, Nicolás de la Cruz, Francis González, Tony García, Daury Reynoso y Alexander de la Cruz, demostrando que Cabarete es verdaderamente la cuna de campeones.

Agua y cultura

Pero fuera del agua la cultura de las olas también tuvo su participación con actividades lúdicas y de integración por parte de la Fundación Happy Dolphins, al recibir de Kymerda DR una tabla eléctrica, además de proporcionar el equipo para los simulacros mostrados en la playa como parte de ofrecer la seguridad y rescate durante el evento.



A pesar de las condiciones variables, el cuarto día también fue muy estimulante con una impresionante demostración de habilidad para el deleite de la multitud.



El día terminó con un cóctel organizado por la Embajada de Alemania en el Hotel Villa Taína para los atletas, el equipo, socios y la prensa.



Katrin Werdermann, jefa adjunta de la Embajada de Alemania en Santo Domingo, estuvo presente para recibir a los invitados durante una ventosa velada tropical típica de Cabarete.



Los ganadores de las series Expression Session y Teams se anunciaron el último día después de la música en vivo de Van Avakian y ritmos de DJ Froggi.



Los ganadores del primer lugar son Valeska Schneider (Alemania) para surf mujeres, Gianmarco Oliva (Italia) para surf hombres, Tracy Shay (USA) para sup mujeres, Daury Reynoso para sup hombres, Imma Nin Franch (España) para kite mujeres, Manuel Selman (Chile) para kite hombres con un merecido título del Master of the Ocean 2021, Paola Novotna (República Checa) para wing mujeres, Manuel Selman (Chile) para wing hombres, Marius Herrmann (Alemania) para windsurfing hombres y el equipo Carambola como los ganadores de la categoría overall por equipos.