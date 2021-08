Participación dominicana en el Congreso Mundial de la Naturaleza

Yaniris López

Del 3 al 11 de septiembre de este 2021 en Marsella, Francia, tendrá lugar el Congreso Mundial de la Naturaleza que celebra cada cuatro años la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El encuentro es mucho más que una reunión de expertos para tratar asuntos ambientales.

La abogada Cesarina Aquino, directora del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD), y el biólogo Sixto J. Incháustegui, consejero regional por el Caribe en el consejo mundial de la UICN, comparten con Listín Diario la importancia de este evento mundial y los temas que más inquietan a la representación local.



Ambos respondieron preguntas de la coordinadora del Encuentro Verde, la bióloga Yvonne Arias; de Eladia Gesto, coordinadora de los programas de conservación de la fundación Propágas; y de este diario.

¿Qué impacto mundial tienen las decisiones que se toman en el Congreso?



Sixto J. Incháustegui: La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la organización conservacionista más grande que existe y una de las más antiguas, creada en el 1948. Es una organización de miembros, incluyendo tanto organizaciones gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil. Incluye más de 1,400 miembros, más de 18,000 expertos y está activa en más de 160 países. Realiza un esfuerzo combinado para conservar la naturaleza y acelerar la transición al desarrollo sostenible.

Parte de la programación de estos congresos es dedicada a la presentación por medio de múltiples exposiciones, de avances significativos en el conocimiento sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, unido a exhibiciones sobre el trabajo de sus miembros en todas partes del mundo. Otra parte del congreso es dedicada al conocimiento, discusión y aprobación de las diferentes mociones que se someten previamente por los medios reglamentarios, para fines de su aprobación o no.

Es un evento de gran magnitud, donde por lo general asisten entre 10 y 12 mil personas de todas partes del mundo.

Uno de los documentos más importantes que se aprueba es el programa de trabajo para el siguiente cuatrienio. En este caso “Naturaleza 2030: una naturaleza, un futuro: un programa para la Unión 2021-2024”. (https://portals.iucn.org/library/node/49287).



¿Cómo participa República Dominicana y cómo ha sido la experiencia local en congresos pasados?



Cesarina Aquino: Para la asistencia a los congresos mundiales, por mediación de la UICN, se ofrece subvención a un representante de las organizaciones seleccionadas para que asista como delegado oficial.

La República Dominicana es el país con más miembros en el Caribe insular. Son miembros el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), el Grupo Jaragua (GJ), el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (IDARD), el Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE), la Fundación Progressio y la Fundación Sur Futuro. Estas organizaciones se coordinan por mediación del Comité Nacional de UICN. También formamos parte del Comité Regional del Caribe de la UICN.

En estos momentos el IDARD ocupa la presidencia del Comité Regional del Caribe y la Fundación Sur Futuro ocupa la presidencia del Comité Nacional. Desde hace ya más de un decenio la República Dominicana participa activamente en los congresos mundiales, y las acciones más relevantes que en ellos se llevan a cabo. Tal es el caso de la participación activa en la discusión y aprobación de mociones, así como en la participación de las elecciones a los puestos electivos.

Desde este recién pasado y finalizando periodo, Sixto J. Inchaustegui fue elegido y ha participado como consejero regional por el Caribe en el Consejo Mundial. En la actualidad ha sido propuesta nuevamente su candidatura para un segundo y último periodo.



Desde la UICN se insiste en que la gestión del ambiente natural para el desarrollo humano, social y económico no lo pueden lograr los conservacionistas por sí solos, ¿qué se espera que aporten los líderes, tomadores de decisiones de gobiernos, la sociedad civil y las empresas?



Sixto J. Incháustegui: Esta pregunta se podría responder de manera muy breve haciendo referencia a que el tema ambiental es transversal a todo el accionar de los seres humanos sobre el planeta, que se encuentra en el centro del desarrollo y del bienestar humano. Sin embargo, desde la celebración de la Conferencia Científica de las Naciones Unidas, también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 de junio de 1972, se ha venido llamando la atención sobre la necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de todos los eventos mundiales, regionales y nacionales, llegamos al presente 2021 con una gran crisis ambiental, de la biodiversidad y climática, sin que se hayan tomado acciones verdaderamente contundentes para mitigar, frenar y restaurar los impactos humanos sobre nuestro planeta.

Es un tema complejo, sobre todo para países como nosotros, estados insulares en desarrollo, donde los recursos y capacidades son limitados. Hay siempre muchas premuras que resolver, más ahora luego de los impactos de la pandemia. Sin embargo, se hace impostergable que cada sector se apropie de la problemática ambiental, reconozca cuáles son sus debilidades y fortalezas, y tomen acciones para enmendar el rumbo.

Aunque la responsabilidad es de todos y todas, la responsabilidad principal es del estado dominicano y los gobiernos que la administran.

Creemos que se debería establecer un “Think Tank” o “Laboratoro de Ideas” que dé seguimiento a la situación ambiental global, regional y nacional, y produzca recomendaciones específicas al respecto, tanto para el gobierno, como las empresas y sociedad civil. Este debería estar constituido por especialistas del más alto nivel, que participen en calidad de expertos independientes, no vinculados, al menos para estos fines, a ninguna institución particular. Podrían producir un documento anual sobre “El Estado del Medio Ambiente en la República Dominicana: presente y futuro. Recomendaciones para la acción”.



Entendemos que ya se ha aprobado una moción en relación al Caribe insular. ¿Podría hablarnos un poco en qué consiste?



Sixto J. Incháustegui: A lo largo del proceso preparatorio subregional del Caribe, en la reunión celebrada en Antigua, Guatemala, por iniciativa de Sixto J. Inchaustegui y el Grupo Jaragua, se discutió y se aprobó por consenso de todas las organizaciones miembros, someter lo que ya es la moción formalmente aprobada “Moción 025 - Poner fin a la pérdida de diversidad biológica en el Caribe insular. La moción fue aprobada por más de 550 miembros a nivel mundial. Hace un llamado a las autoridades de la región para, como el nombre lo dice, actúen en poner fin a la perdida de la diversidad biológica. Hay diferentes artículos científicos publicados tanto en base a trabajos de campo, como a trabajos basados en imágenes remotas, que muestran la continua pérdida de bosques y hábitats, aun dentro de las áreas protegidas.

Igualmente, las evaluaciones de estado de peligro de las especies de la flora y la fauna en las listas rojas globales y en las nacionales, muestran muy altos porcentajes de especies amenazadas, tanto de flora como de fauna. Todo esto se interrelaciona con el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales, y la provisión de sus servicios ambientales, incluyendo de manera principal la producción de agua y la protección contra inundaciones y deslizamientos de lodo. El resto a seguir es el de trabajar para impulsar en el futuro inmediato, para que esta moción aprobada sea tomada en cuenta por todas las instancias pertinentes.



¿Este congreso viene siendo equivalente a una COP de los acuerdos multilaterales medioambientales?



Cesarina Aquino: Como se ha mencionado anteriormente, los congresos mundiales de la UICN funcionan como la instancia superior de gobernabilidad de la Unión. Por ende, es el organismo supremo para la toma de decisiones, tanto eleccionarias, como estatutarias y de acciones a seguir. Así mismo, por la gran magnitud de su representatividad de organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado, sus resoluciones tienen un gran peso en la arena ambiental mundial, y sirven de base o respaldo para la toma de decisiones más vinculantes. Una diferencia importante con las COP de los acuerdos multilaterales medio ambientales (AMUMAs), es que las resoluciones de los congresos de UICN, a diferencia de las anteriores, no son vinculantes para los países.



Se reconoce que es muy importante la incorporación de la juventud en el movimiento conservacionista mundial, ¿qué papel juega esta en todo esto?

Cesarina Aquino: El desarrollo sostenible se ha definido de varias maneras, pero resaltando siempre la importancia de utilizar los recursos del planeta de manera que no se disminuya la potencialidad de uso de los mismos por las generaciones futuras. Hoy más que nunca, el impacto que nuestra generación ha y está produciendo sobre el medio ambiente tiene consecuencias a mediano y largo plazo, que va a afectar a varias generaciones futuras.

Es muy importante, por tanto, que los jóvenes se involucren desde temprano en la búsqueda de alternativas sostenibles a los problemas medio ambientales que enfrentamos. Hay un buen grupo de líderes ambientalistas en el mundo, pero muchos se encuentran ya en edad adulta avanzada, y se hace muy necesario el reclutamiento de los jóvenes. Que se empoderen de los principales procesos y tomen la rienda para contribuir a conducir los destinos del planeta en una dirección que les permita tener la mejor calidad de vida, para ellos y las subsiguientes generaciones.

Durante el III Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, celebrado en el 2019 en Perú, los jóvenes de la región tuvieron una destacada participación. Subsecuentemente, se llevó a cabo la Cumbre Mundial de la Juventud de la UICN “La Naturaleza, Nuestro Futuro”, de manera virtual, del 4 al 16 de abril del presente 2021. La Cumbre Mundial de la Juventud híbrida: Mirando al futuro tendrá lugar en Marsella (Francia) en el Parc Chanot y en línea el 3 de septiembre de 2021.

Cada vez más se reconoce la gran importancia de la incorporación de la juventud en los trabajos tanto de la UICN, como en la problemática ambiental global y nacional. De manera particular, el joven biólogo Lemuel Familia se ha destacado en su participación global en estos eventos, y estará presente en el congreso mundial en Marsella. Es nuestro deber promover y apoyar más el liderazgo joven.



