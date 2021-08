Día del Médico: la fecha los encuentra trabajando por amor

Marta Quéliz

A las 4:00 de la mañana la doctora María Contreras se levanta para prestar sus servicios médicos en el sector público y luego continuar sus labores en su consultorio privado. Desde que decidió ejercer esta carrera, las madrugadas son sus mejores aliadas para orar y tomarse un rico café antes de partir a la faena. Acostumbraba a llegar a su casa a eso de las 7:00 de la noche. Pero desde hace más de un año, no tiene hora de llegada.

“El Covid-19 nos ha cambiado la vida a todos, pero a los médicos, no sólo nos la cambió, sino que nos la convirtió en una constante batalla, la cual enfrentamos con las únicas armas que han podido darle la cara a este virus: el amor al prójimo y a una profesión que es un sacerdocio y una misión de puro servicio. De no ser así, no hay tratamiento que valga”, dice la doctora que hoy celebra con júbilo el Día del Médico Dominicano por entender que en medio de esta crisis, este profesional ha recobrado su respeto.

En búsqueda de una respuesta a este comentario, no titubeó en decir: “Antes decir que ‘soy doctor’, ‘soy doctora’ era algo tan grande y de tanto orgullo, pero después, tal vez por la poca importancia que las mismas autoridades nos daban, pagándonos una miseria y si se quiere, negándonos el lugar que debemos ocupar en la sociedad, la gente fue restando importancia a la profesión. Pero, ante la llegada del coronavirus, todo el mundo se ha dado cuenta de nuestra valía, de que hemos estudiado una carrera para preservar la salud y salvar vidas, pese a lo poco o mucho que se nos pague. Todavía falta que los gobiernos sean más justos y comiencen a valorar al médico y a pagarle por su gran esfuerzo y entrega, pues ha quedado demostrado que este país tiene profesionales de la salud que lo dan todo recibiendo tan poco”, puntualiza.

Sin importar especialidad

Roberto García es un médico general que también se regocija al conmemorar la fecha. Desde su óptica, sin importar la especialidad, en esta ocasión más que nunca, todos los galenos dominicanos deben celebrar su día, pues llevan casi dos años librando un lucha fuerte contra un virus que ha hecho más fuerte a todos, pero que ha debilitado a la humanidad.

“Aunque la gente cree que en esta pandemia solo se ha trabajado con Covid, y que son los neumólogos por ejemplo, los que han llevado la carga fuerte, no es así. Se ha necesitado un equipo multidisciplinario para hacer frente al virus, pues no es un secreto que éste afecta distintos órganos y puede dejar secuelas que ameritan de la atención de diversos especialistas. Somos todos los médicos los que hemos tenido que fajarnos con esto, además del personal de enfermería de todos los centros, de las bioanalistas, es más, incluyendo hasta a quienes nos ayudan con la limpieza de las áreas para evitar la propagación del virus. Hoy es un día para celebrar y que se reconozca la labor médica en este país”, concluye.

El Día del Médico Dominicano se conmemora en esta fecha porque fue un 18 de agosto que se fundó la Asociación Médica Dominicana, entidad que, en 1962 se convierte en Colegio Médico Dominicano.