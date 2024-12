PP pide informe de vuelos realizados con aviones Falcon a República Dominicana

El Partido Popular español, haciendo uso de su mayoría en el Senado, ha aprobado una iniciativa en la que reclama al Gobierno un informe detallado motivando las razones de cada uno de los vuelos del Falcon con destino final o escala de repostaje en la República Dominicana desde la llegada de Sánchez a Moncloa, así como explicar si participaron en estos viajes el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Se trata de una moción --iniciativa no legislativa--, que los 'populares' han aprobado en el Pleno del Senado para reclamar un informe detallado con las fechas y razones de los vuelos de autoridades con los aviones Falcon o Airbus.

Asimismo, el PP quiere que el Gobierno identifique y detalle "de manera individualizada" a los cargos públicos, asesores y demás acompañantes, excluyendo a militares y personal perteneciente a la Casa Real, que hayan formado parte de cada uno de esos vuelos a República Dominicana.

En particular, los 'populares' quieren saber si el ex ministro Don Jose Luis Ábalos, su ex asesor Don Koldo García o la esposa del presidente, Doña Begoña Gómez, han participado en alguno de esos viajes, más allá de los de esta última a la Cumbre Iberoamericana.

"Dado el secretismo gubernamental que se ha impuesto en torno a esos numerosos desplazamientos a República Dominicana, las múltiples incógnitas y los motivos de esos vuelos se han convertido durante más de un año en preguntas reiteradas al Gobierno acerca de cuál era el objetivo de los mismos y quienes eran los ocupantes de esos aviones, que el ejecutivo o bien ha eludido responder o bien ha contestado con vagas evasivas", denuncia el PP.