Actriz de "Father of the bride", Kimberly Williams-Paisley, estuvo dos años sin poder hablar

La actriz Kimberly Williams-Paisley, conocida por su papel en la película "Father of the bride" de 1991, contó los aterradores dos años que pasó tras perder la voz de manera inexplicable.

Williams reveló en una entrevista con la revista People que en el año 2022 fue diagnosticada con 'una cuerda vocal parcialmente paralizada' y que solo podía susurrar durante ese periodo, antes de encontrar la cura a su condición.

En ese sentido, la artista de 53 años fue sometida a una cirugía en agosto.

También confesó que la situación la obligó a renunciar a trabajos actorales y a aislarse de su círculo social, pero su esposo, el cantante Brad Paisley, y sus hijos Huck, de 17, y Jasper, de 15, fueron su mayor apoyo.

“Me sentía atrapada en mi propio cuerpo”, recordó sobre el triste episodio que la mantuvo silenciada desde noviembre del 2022. “Me sentía invisible”, añadió.

"Tenía que pelear para ser escuchada", dijo.

Williams, luego, descubrió una fuerza interior mientras luchaba por recuperar su voz.

“Ahora, no importa cuál sea mi voz física, mi voz interior es más fuerte. Me siento más segura. Me conozco mejor”, señaló.

Todo empezó cuando Williams se encontraba junto a su hermana en un evento anual de recaudación de fondos para el Alzheimer, en honor a la madre de ambas, que murió a causa de demencia en 2016.

"Me puse el micrófono en la boca y no salió nada. Fue aterrador", expresó.

Finalmente Williams se sometió a una laringoplastia de medialización para acercar su cuerda vocal izquierda (dañada) a la derecha.

Hoy su voz está “mucho mejor”, pero no perfecta.

"Todavía no puedo gritarle a la gente que está en la calle. Y al final de un largo día de hablar, sonaré un poco más ronca que antes, pero creo que eso es sexy", admitió.