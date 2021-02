Black Lives Matter in Italian Fashion abre los desfiles de Milán

AFP

Milán, Italia

Cinco estilistas del colectivo Black Lives Matter in Italian Fashion abrirán los desfiles de la Semana de la Moda femenina de Milán, que inician el 23 de febrero, un evento en gran parte telemático debido a la pandemia.

"Es algo excepcional, una señal muy fuerte de la Cámara de Moda Italiana. Nosotras este año vamos a marcar la tendencia", aseguró a la AFP Michelle Ngonmo, cofundadora del colectivo, junto con los diseñadores Stella Jean y Edward Buchanan .

"Ha sido una dura batalla" convencer a la Cámara de la Moda para que nos facilite participar, comentó.

Italia cuenta con 450 estilistas negros que "se sienten discriminados por el color de su piel, por lo que muchos de ellos han emigrado a Londres, París o Pekín", explicó Michelle Ngonmo.

En 2015, la diseñadora y activista de origen camerunés fundó la Afro Fashion Week, que se organiza una vez al año en Milán.

"Durante cinco años nos topamos con un muro de silencio ante la puerta de la Cámara de la Moda, pero ahora somos parte integral de ella, sin perder nuestra identidad", recalcó.

La entidad milanesa está ayudando a los diseñadores negros que viven en Italia "a realizar sus colecciones en un momento difícil", aseguró a la prensa el presidente, Carlo Capasa.

La organización las pone además en contacto con empresas textiles y de calzado que les otorgan descuentos.

Creada en 2020, Black Lives Matter in Italian Fashion asistió por primera vez a la Semana de la Moda de Milán en septiembre pasado, con un video titulado "We are Italy", en que participaron cinco diseñadores negros, los mismos que desfilarán el 24 de febrero.

"Somos parte del 'made in Italy', producimos en Italia, no en África", subrayó Michelle Ngonmo.

La Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2021/2022 tendrá lugar en Milán del 23 de febrero al 1 de marzo.

En total han sido programados 61 desfiles de moda, casi todos por video, entre ellos de grandes nombres de la alta moda, como Fendi, Valentino, Prada, Giorgio Armani y Dolce & Gabbana.