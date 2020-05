Unidos para investigar sobre el Covid-19

Santo Domingo, RD

Las investigaciones sobre el Covid-19 no se detienen. De hecho, hay entidades que se han unido para trabajar en conjunto. Dos de ellas son la Universidad Iberoamerica­na (Unibe), y el Internatio­nal Centre for Genetic Engi­neering and Biotechnology (Icgeb), cuyos representan­tes firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá la colaboración de ambas instituciones para investiga­ciones sobre coronavirus.

El acuerdo fue firmado gracias al programa de Di­plomacia Científica que pro­mueve el Ministerio de Rela­ciones Exteriores (Mirex) y la embajada dominicana en Ita­lia. Ambas instituciones rea­lizarán análisis moleculares de SARS-CoV-2 en una serie de estudios y actividades de capacitación que permitirán a República Dominicana for­talecer sus capacidades de in­vestigación a través de la casa de altos estudios.

Las instituciones han priorizado la secuenciación genética del virus, conoci­miento que será crucial en los esfuerzos realizados por científicos en el desarrollo de una vacuna. De su parte, Unibe es la primera univer­sidad dominicana en aliarse a Icgeb. A través de Diplo­macia Científica, el Mirex propició que científicos de ambas instituciones se co­nocieran y fomentaran la cooperación bilateral.

Consolidación

En el año 2019, Unibe se consolidó como la prime­ra universidad bilingüe del país. Desde su fundación en 1982 ha sido reconoci­da por su liderazgo y por ser una institución inno­vadora que ofrece progra­mas académicos relevantes y una experiencia educa­tiva transformadora, gra­cias a su modelo educativo vanguardista. Actualmen­te, ofrece 15 carreras, más de 30 postgrados y un am­plio portafolio de progra­mas de educación continua. Es, además, una institución líder nacional en investiga­ción en ciencias de la salud y del comportamiento.

Alcance

Icgeb es una institución intergubernamental no­vedosa, originalmente es­tablecida como proyecto especial de UNIDO. Es au­tónoma desde 1994, ma­neja 46 laboratorios con tecnología de vanguardia en Italia, la India y Sudá­frica, y forma una red de más de 65 Estados Miem­bro. Juega un rol funda­mental en la biotecnología mundial por su excelencia en investigación, forma­ción y transferencias tec­nológicas para la industria. De esta manera contribu­ye concretamente al logro del desarrollo sostenible y sus operaciones están ali­neadas a las del Sistema de Naciones Unidas. Repúbli­ca Dominicana es nuestra signataria desde el 2005 y espera convertirse en miembro de la entidad es­te año.