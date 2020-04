¡Pijama! ¿Sabías que ella es la reina de la cuarentena?

Marta Quéliz

Santo Domingo

“Quitipón” es el término que define lo que está ocurriendo con el uso de la pijama. Aunque hay quienes tienen varios cambios, existen personas que solo cuentan con una o dos piezas de este tipo. Esto les ha obligado a quitarse una y ponerse la otra y así sucesivamente.

Los que tienen la posibilidad de adquirir una más lo han hecho, pero quienes no, deben hacer malabares para poder estar cómodos en casa por tantas horas. “Antes anhelábamos los domingos de pijama para pasarnos un día entero en casa viendo la televisión, cocinando o jugando en familia. Pero por este palo, ya llevamos un mes y nuestra pijama está con el ‘grito al cielo’ de tanto uso”.



De esa forma jocosa habla Maribel Ramírez, experta en planificación estratégica, sobre la “reina de la cuarentena”.



Comenta que aunque la gente no lo crea, después de la comida, las medicinas y los productos de protección contra el Covid-19 lo que más se venden son las pijamas. “De hecho, esto ha provocado que en algunos establecimientos hasta le hayan subido los precios. No es que las tiendas estén abiertas, pero recuerden que hay centros comerciales que tienen supermercados y tiendas en el mismo lugar”, sostiene.



Para afianzar lo que expone, Ramírez puso el ejemplo de que a principio de este año compró una pijama que le costó 900 pesos, y que hace una semana volvió al establecimiento donde la adquirió a comprar otra de diferente color, pues le resultó ser bien cómoda: ¡Y tremenda sorpresa se llevó! Ahora cuesta 1,325 pesos.

‘Tips’ para estar cómodos sin grandes gastos

Ante la situación que obliga a la gente a querer estar cómoda en casa, pero sin la necesidad de salir a comprar pijama, gastando un dinero que tal vez no tenga, la experta en planificación estratégica, ofrece algunos consejos.

1. Si solo tienes una o dos pijamas, usa ropa cómoda. Hay pantalones cortos con los que puedes inclusive, dormir.

2. Esas camisetas grandes que a veces se tienen en casa, pueden ser una buena opción.

3. Si tienes pantalones de algodón o de licra viejos que puedan cortarse, también puedes ir por ellos.

4. Esos vestiditos cortos y sueltos ayudan bastante. Te ves más arreglada y estás cómoda con ellos.

5. Otra opción valiosa es lavar las piezas en la noche para que estén secas en la mañana y así se continúa con el “quitipón”.

De interés. Aunque lo correcto es decir el pijama, la Real Academia de la Lengua reconoce que hay países que utilizan el término en femenino. República Dominicana es uno de ellos.