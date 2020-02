Mediterráneo: ¡Listos para navegarlo!

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Un espléndido cielo azul estrena la mañana cuando me apresto entusiasta, junto a mi hijo Alexis, a iniciar un crucero por el mar Mediterráneo. No suponía que para subir a bordo habría de encontrar, bajo el sol y sin asientos, una fila tan larga que da la vuelta a un enorme edificio del puerto de Barcelona, España. ‘De pie no lo soporto’, pienso impotente. De pronto, un maletero se abre paso entre la retahíla de gente y yo, instintivamente, la cruzo junto a él.

En modo alguno es adelantarme. Debo esperar a Alexis, quien ha de ocupar su turno, pero estoy a la sombra y un supervisor me permite sentarme en el único banco a la vista. Son los gajes de quien viaja por su cuenta, pues al rato llegan con su equipaje, sin hacer fila, un guía y su grupo. Hora y media después -sí, hora y media de pie y al sol- llega Alexis. ‘Esto no es lo habitual. Un pasajero que ha hecho otros viajes en este barco dice que lo de hoy es insólito’, me explica.

Entramos al salón a realizar los trámites de documentación, incluyendo el de tarjeta de crédito o dinero contante para pagos en el barco. Es que a bordo lo único que vale para pagos no incluidos en el pasaje es la tarjeta del camarote.

Para recorrer ‘las 5 Maravillas del Mediterráneo’, que realiza el crucero Sovereign de Pullmantur, reservamos lo que el presupuesto nos permite: cabina interior superior. La suerte es su excelente ubicación: cubierta 5, en el centro del barco, donde menos se siente el movimiento de las olas al navegar. Evito marearme. En la agencia Travel Net, representante en Santo Domingo del crucero, me ayudaron a escoger entre las disponibles. Estupenda elección. Lo único criticable es que no fuimos informados de algunas especificaciones de ropa para las noches. Ya a bordo descubrimos que hay una noche con traje blanco. ¡Ni modo! Aquí nadie nos conoce. A la hora de zarpar subimos a una de las cubiertas al aire libre. De repente se unen los sonidos de varias sirenas.

Es que mientras el Sovereign se aleja, dos gigantescos cruceros están entrando al puerto. Uno es de la MCS y otro de Costa. Se entrecruzan las sirenas. Nos toca un día completo de navegación por el Mediterráneo para trasladarnos desde Barcelona a Nápoles, Italia, casi en línea recta. Ahora ¡a disfrutar el barco!

Otros detalles

-El barco Sovereign, de Pullmantur, tiene dos restaurantes formales, Atlántico y Mediterráneo, con asientos asignados a las mesas para cada huésped a la hora de la cena.

-Al igual que en otros cruceros, ofrece dos turnos para cenar. Hay que elegir el suyo al reservar el viaje.

-Funciona además un restaurante informal (mi preferido) y una cafetería abierta casi todo el tiempo.