EFE

México

Seis de cada 10 fumadores en México comenzaron a fumar siendo menores de edad, reveló un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), divulgado este viernes.

De acuerdo con el sondeo, en el que participaron 501 cibernautas de la República Mexicana, 65 % de ellos se iniciaron en el hábito antes de los 18 años.



Del total, 46 % empezaron a fumar durante la preparatoria, 18 % en la secundaria, 19 % en la universidad y el resto en otras etapas de su vida.



Los encuestados dijeron que una de las razones por las que empezaron a fumar fue por convivencia, pues 30 % imitaron a amigos que fumaban. En tanto, 10 % dijeron que comenzaron a fumar para eliminar el estrés y el 7 % porque en su casa fuman.



Los encuestados dijeron que experimentan diversos síntomas cuando pasan largo tiempo sin fumar: 37 % respondieron que sufren nerviosismo o ansiedad, 23 % sienten hambre, 17 % dolor de cabeza y 14 % se ponen de mal humor.



Del total de la muestra, 69 % señalaron que el gobierno emprende campañas adecuadas contra el tabaquismo; sin embargo, 31 % consideraron que estas no funcionan.



Solo 37 % consideraron que la restricción de fumar en lugares cerrados ha servido para disminuir el consumo de tabaco.



El estudio también reflejó que, pese a que 97 % de los encuestados piensan que fumar es un peligro para la salud, 4 de cada 10 reconocieron ser fumadores activos y solo 2 de cada 10 han dejado de fumar.



De las personas que fuman, 51 % han intentado dejar esta costumbre al menos una vez pero no lo han logrado, y de ellos 80 % reconocen que lo han intentado porque no es bueno para su salud.



De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en México hay más de 15,6 millones de fumadores, y el grupo más vulnerable es el de jóvenes de 12 a 15 años de edad, y tanto hombres como mujeres fuman tabaco por igual.



El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y este año se centra en "El tabaco y la salud pulmonar" y persigue concienciar, principalmente, sobre las consecuencias negativas del tabaco para la salud pulmonar, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas.