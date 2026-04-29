Inician los trabajos de construcción del nuevo hospital de Pantoja

Tras el anuncio del primer picazo el pasado 9 de marzo, los trabajos en la construcción del Hospital Municipal de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, empiezan a marchar.

El inmueble de 4,000 metros cuadrados, ubicado en la carretera La Isabela, donde operará el hospital, es un edificio azul y blanco, con notables rastros de deterioro en su edificación. En torno a esto, los obreros de la empresa privada que trabaja en este proyecto, se encuentran realizando hoyos en las afueras de la estructura.

Al momento de la visita, aunque no se permitió la entrada al terreno, uno de los ingenieros detalló que los trabajos iniciaron inmediatamente que se dio el primer picazo.

La obra tendrá una inversión total de RD$323,065,760.94 y un tiempo estimado de ejecución de 18 meses. De este monto, RD$287,518,957.68 corresponden a infraestructura y RD$35,546,803.26 a equipamiento.

“Esperamos que ese hospital se construya rápido porque la comunidad de Pantoja necesita un centro médico a donde ir; nos tenían sin un espacio digno donde atendernos”, manifestó Leonela Martínez, una residente que transitaba por la zona.

Según los residentes del entorno, llevan años solicitando la construcción de un centro que brinde diversos servicios de salud a la comunidad y éstos no tengan que acudir a hospitales lejanos.

“Uno tenía que movilizarse a otro lugar y a veces están abarrotados por los mismos de la zona; imagínate nosotros también llenándolo, pero estoy muy feliz de que tendremos nuestro propio hospital. Lo que esperamos es que no detengan la construcción y sí sigan avanzando”, dijo Inocencio Perdomo.

Detalles de la obra

El Hospital Municipal de Pantoja es un proyecto que beneficiará a más de 50,000 habitantes, según había comunicado el exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama.

De acuerdo al diseño presentado por la gestión del SNS, en la primera planta del edificio se habilitará el área de emergencia con cuatro puestos de medicación, así como cuatro de observación y la estación de enfermería.

Contará con área de imágenes médicas con rayos X, sonografía y mamografía. Además, en ese mismo nivel se instalarán seis consultorios, de los que tres serán polivalentes, un pediátrico, un ginecológico y otro de odontología. También tendrá zona de facturación, sala de espera, toma de muestras, morgue, cocina, almacén de alimentos, lavandería, recepción y baños.

En la segunda planta del centro, se establecerán los espacios para internamientos con 15 habitaciones y 30 camas, baños, dos estaciones de enfermería y descanso.

Mientras que en el tercer piso se instalará el bloque quirúrgico con sus áreas neonatal, sala de parto, dos quirófanos, esterilización, seis camas, tres de recuperación, tres de preparación, laboratorio, descanso médico y área administrativa.