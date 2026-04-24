Males gástricos aumentan en niños tras las lluvias

La subdirectora médica del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, doctora Francia Lapaix, informó que la enfermedad más frecuente que maneja el centro médico es la infección de vías respiratorias altas y bajas.

Sin embargo, señaló que, debido al incremento de las precipitaciones e inundaciones en territorio dominicano, los casos de infecciones de gastroenteritis han aumentado, siendo el germen más común los virus.

Indicó que de 400 pacientes que recibe el hospital diariamente, del 40% al 50% acude al centro con gastroenteritis viral, casos que consideran “muchos”.

Dijo que la mayor cantidad de estos pacientes lo reciben vía consulta, pero cuando estos tienen “síntomas más floridos”, como la deshidratación, acuden directamente por emergencia, por lo que se hacen frecuentes los ingresos.

Manifestó que es poco probable que un paciente con gastroenteritis viral termine en la Unidad de Cuidados Intensivos; sin embargo, resaltó que por complicaciones por infecciones de las vías respiratorias, como bronquiolitis, neumonías graves, algunos pacientes sí terminan en terapia intensiva e incluso deben ser ventilados.

“De neumonías complicadas y por virus, aproximadamente un 2% o 3% sí llegan a complicaciones y sí llegan a intensivos. Mientras más pequeño el paciente, las complicaciones son más importantes. Edades lactantes, por debajo de un año, tienen mayores complicaciones”, informó la doctora Lapaix.

Respecto a los casos de gastroenteritis, señaló que los niños que la suelen padecer son menores de los tres años, por ser más sensibles a producir este tipo de infecciones, siendo la causa más frecuente los virus.

Informó que, ante la presencia de un caso de gastroenteritis, lo importante es acudir a la emergencia o una consulta cerca en su comunidad para recibir hidratación.

Señaló que el pilar de toda infección por gastroenteritis es la hidratación. Es lo ideal es hidratarlo y luego ya buscar el germen causante. “Pero lo ideal es la hidratación. La deshidratación es la que produce efectos secundarios”, señaló.

La gastroenteritis viral es la forma más común de este tipo de inflamación en el tracto gastrointestinal y es causada principalmente por virus como el rotavirus y el norovirus.

Los pacientes que suelen adquirir la inflamación presentan síntomas como vómitos, diarrea acuosa, fiebre y malestar abdominal.

alta ocupación

La subdirectora del Hugo Mendoza informó que el hospital tiene actualmente una ocupación de cama de un 80% a un 90%, de 140 camas disponibles con las que cuenta el centro médico. “Está muy concurrido porque ofrecemos muchas especialidades y nos visitan de todas partes del país”, dijo

En cuanto a la rotación de camas, que es la cantidad de días que permanece un paciente en el hospital, es de tres a cuatro días. “Eso es lo normal que un paciente esté hospitalizado; ya después de cuatro a cinco días, el paciente corre riesgos de contraer una infección nosocomial. Lo más importante es que el paciente dure de cuatro a cinco días, no más de ahí”.

Respecto a la situación financiera, informó que el hospital está libre de deuda desde el año 2023. Y comentó que dispone de todas las subespecialidades como pediatría, neurocirugía, cirugía pediátrica, infectología, neumología, alergología, oftalmología, dermatología, cirugía vascular, ortopedia, cardiología pediátrica.