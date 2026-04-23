Hospital Moscoso Pueblo será sometido a limpieza profunda, intervendrán emergencia

El director del Hospital General Doctor Moscoso Puello, Alex Rodríguez, informó que harán una licitación para contratar una compañía externa, con el fin de garantizar el “mantenimiento profundo” en las instalaciones del centro médico.

“Nosotros vamos a lanzar una licitación ahora con los fines de dar un mantenimiento profundo a lo que es pisos, plafones y ornato, y eso va a incluir un equipo de limpieza que venga por lo menos dos veces a la semana a hacer una limpieza profunda de todas las áreas”, explicó Rodríguez.

Agregó que esta contratación no solo garantizaría la limpieza en el hospital, sino también la desinfección en áreas como emergencia, pie diabético y psiquiatría, que es donde más urge este servicio. Esta licitación conllevará una inversión de RD$26 millones.

Intervienen área eléctrica

Rodríguez además informó que actualmente está siendo intervenida el área eléctrica, que según indica, tenía años presentando problemas.

Ya la licitación fue hecha y ganada, y solo estamos esperando que la compañía empiece a ejecutarla; eso es la próxima semana como muy tarde, y se va a durar entre siete y diez días reparando la electricidad del hospital. Cuando se repare la electricidad del hospital, va a haber mejor funcionamiento del equipo de aire acondicionado y todo eso. Eso le va a dar un plus al hospital, cuando ya tú puedas prender todos los aires, cuando haya un problema de un bajón de luz que dañe un aparato. Esas son de las cositas que no se ven, pero son exageradamente caras y son buenas para el hospital y el funcionamiento. La luz pestañó dos o tres veces y me dañó muchos aparatos”, manifestó.

También indicó que sobre la instalación de plafones, pintura interna y cambio de puertas de cristales rotas se encarga la misma administración del hospital.

Asimismo, señaló que en la visita sorpresa del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, ofreció intervenir el área de emergencia, aunque sin fecha aún.

Informó que el hospital recibe alrededor de trescientos pacientes diarios distribuidos entre el área de emergencia, pediatría y otras.

Tras algunas visitas al Moscoso Puello, se percibió una realidad de paredes manchadas, puertas de cristales rotas y oxidadas, cúmulo de basura, inodoros y lavamanos rotos, baños con moho y mugre, pasillos sucios, entre otros signos de deterioro, que requieren de intervención.