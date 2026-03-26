Médicos denuncian no han recibido los apartamentos entregados por el Presidente en diciembre

A pesar de que en el pasado mes de diciembre el presidente Luis Abinader entregó el proyecto habitacional Doctor Leocardio Peña, los médicos todavía continúan en la espera de recibir estos apartamentos.

La doctora Rosa Lockuard señaló que hace aproximadamente treinta años que los miembros del Colegio Médico Dominicano esperan por la culminación y entrega del proyecto ubicado en el municipio Santo Domingo Norte y todavía es la fecha que no disponen ni de las llaves, ni de los títulos, pese a que algunos de ellos ya están saldos de pago.

“Tenemos más de treinta años para terminar esos apartamentos. ¿Qué sucede? Que ahora el presidente Luis Abinader los terminó en diciembre, le entregó las llaves a la Comisión de Adquirientes y el presidente de la Comisión se las entregó al presidente del Colegio Médico, pero todavía no nos acaban de entregar los apartamentos. Entonces, el presidente del Colegio Médico lo que dice es que hay que revisar porque, como eso es un proyecto privado, por los que todavía tienen alguna deuda... ¿Pero qué deuda, si ya el Gobierno los terminó? Y en caso de que tengan deudas, los que hayan pagado tienen que entregárselo”, explicó la doctora Lockuard.

“En treinta años es mucho el dinero que han dado los gobiernos que han pasado para ese barril sin fondo. Inclusive, hubo un aporte que dio el Gobierno cuando estaba el doctor Joa (El Chino), expresidente del Colegio Médico, y lo que hizo fue que, en vez de terminar los apartamentos, compró más terrenos e hizo más apartamentos y se los entregó a los allegados, que ahí también hubo una malversación. Después teníamos un ingeniero que recibía dinero del Colegio Médico y nunca los terminaba; o sea, hemos ido pasando tantas cosas”, agregó.

Lockuard señaló, además, que los edificios uno y dos, los primeros que se edificaron, tienen vicios de construcción y deben ser demolidos.

“Cuando nos reunimos con el presidente del Colegio Médico y la secretaria general, nos dicen que el Gobierno como que había aprobado que se construyeran esos edificios nuevamente, pero que se van a hacer cinco más ahora. ¿Pero por qué cinco? Sí, solo hay que derrumbar esos dos y hacerlos nuevamente. ¿Para volver a la misma mafia de siempre? ¿Beneficiar a otros con esos apartamentos o a su grupo? Esto es algo de nunca acabarse”, expresó.

Lockuard destacó que ya los médicos han emplazado al presidente de la Comisión, pero que este, en su momento, informó que todavía faltan procesos por culminarse en el proyecto habitacional.

“Cuando lo emplazamos, yo le pregunté que por qué había que hacer ahora la división de condominio; eso es un proceso largo, que se puede ir haciendo sobre la marcha”, expresó la doctora.

Finalmente, señaló que todavía no hay fecha de entrega, pero para el 11 de abril a las 10:00 de la mañana en el Colegio Médico se realizará una asamblea para abordar el tema una vez más y la Comisión de Adquirientes rendirá cuentas sobre lo realizado hasta el momento.

Entrega del complejo habitacional

El pasado cuatro de diciembre, el proyecto fue entregado por el presidente Luis Abinader y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

El complejo habitacional cuenta con 136 apartamentos listos para entrega; sin embargo, en ese entonces, el ministro de Mived, Carlos Bonilla, informó que no serían entregados todos al mismo tiempo, sino por etapas.

En ese entonces, el ministro de Viviendas y Edificaciones explicó que esos edificios no han sido terminados debido a fallas estructurales que traen desde gestiones pasadas, asegurando que Abinader ordenó que sean evaluados para garantizar una solución definitiva que proteja la vida de las personas que vivirán ahí.