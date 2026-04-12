Cibao y Salcedo igualan en 13va. fecha de la liguilla

Cibaeños y Salcedenses empataron a un tanto en el partido de cierre de la fecha trece de la liguilla de la LDF. El encuentro fue celebrado en el estadio universitario de la PUCMM.

Los visitantes de Salcedo fc salieron decididos a llevarse su primera victoria en territorio naranja y abrieron el marcador con un verdadero golazo del ariete Daniel Jamesley al minuto dieciocho.

Salcedo fc lució mucho mejor que Cibao en toda la primera parte.

En el segundo tiempo el cuerpo técnico de los naranjas realizó varias sustituciones y con esto cambió el libreto del encuentro. Con el ingreso de Jean Carlos López Cibao tuvo más dinamismo y generó varias ocasiones, pero se encontraron con una defensa de Salcedo bien sólida.

Cuando todo lucia que Salcedo se llevaría los tres puntos de Santiago, apareció la figura del mediocampista Wilman Modesta para poner el empate al noventa. Ese gol agónico para el empate cibaeño le sirvió para mantener el liderato de la liguilla de la LDF.

Cibao fc cuenta con veinticuatro puntos y es líder, le sigue Delfines con veintitrés, Salcedo con veinte y el club Atlético Pantoja con diecinueve. Estos cuatro clubes están ya clasificados a la ronda semifinal, solo falta que se decida el orden para los cruces en dicha fase.

De su parte Moca fc sigue con diez puntos y OyM fc con seis, ambos sin opciones de llegar a las semifinales.