Gobierno exhorta a provincias con alerta amarilla a flexibilizar jornada e implementar teletrabajo

El Ministerio de Trabajo dispuso la adopción de dos medidas laborales especiales en las 26 provincias en alerta amarilla y las dos en alerta verde por el posible registro de inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de deslizamientos de tierra.

El Ministerio exhortó a todos los empleadores cuyas operaciones se desarrollen en las provincias en estado de alerta a flexibilizar la jornada de trabajo y, “en la medida de lo posible”, implementar el trabajo a distancia.

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Según explicó la entidad a través de un comunicado, estas acciones tienen el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores ante situaciones de riesgo derivadas de las condiciones climáticas.

Asimismo, las autoridades recomendaron a las empresas aceptar, “con una justificación válida”, los casos probables de trabajadores que, debido al fenómeno, no puedan llegar a la hora indicada a sus centros de trabajo.

“La presente medida se fundamenta en el deber ineludible de garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores, así como la protección de toda la ciudadanía, principios consagrados en la normativa laboral vigente y en los estándares de protección de derechos fundamentales”, expresó la institución en una publicación realizada en las redes sociales.

La institución gubernamental reiteró que, ante situaciones de emergencia, “la prevención y la responsabilidad compartida entre empleadores y trabajadores son esenciales para salvaguardar la integridad física y el bienestar colectivo”.

“Estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador. Finalmente, se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir estrictamente las orientaciones emitidas por las autoridades competentes”, informó.