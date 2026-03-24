Hospital Plaza de la Salud: más de 37 millones de pacientes atendidos en 29 años

Desde ser pioneros en trasplantes de médula ósea, únicos en el país en transformar el duelo en esperanza mediante la donación de órganos cadavéricos, el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) ha dejado huellas en la medicina dominicana.

A sus 29 años, se consolida como referente nacional e internacional en innovación y atenciones médicas sin distinción de persona.

En sus casi tres décadas, este centro de salud ha atendido a más de 37 millones de pacientes entre hombres, mujeres y niños, y cuenta con una matrícula de 719 médicos.

También ha realizado al menos 306 mil procedimientos quirúrgicos; más de 24.7 millones de pruebas de laboratorio; cerca de 8.5 millones de intervenciones ambulatorias; 500 mil hospitalizaciones; más de 1.1 millones de atenciones de emergencias, más de 750 trasplantes de órganos entre donantes vivos y fallecidos y lleva un registro de más de 24 mil nacimientos.

Un día como hoy, 24 de marzo de 1997, abrió sus puertas a disposición del pueblo, en el complejo hospitalario nombrado Plaza de la Salud, levantado en los terrenos del antiguo Hipódromo Perla Antillana, en la Avenida Ortega y Gasset, sector Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Hasta estos días permanece en el mismo lugar.

Allí, en el complejo hospitalario, también están alojados el Centro de Traumatología, y otras unidades especializadas, así como el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

Con motivo de su vigésimo noveno aniversario, Listín Diario conversó con los directivos del HGPS, encabezado por el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente de patronato.

Junto a él, Ariadna Garrido, subdirectora médica; Fresa Fernández, directora administrativa; Jiomar Figueroa, gerente senior de Gestión Quirúrgica y Central de Esterilización; María Jesús Benzo, gerente de Hematología; y Jeimie Reyes, gerente de Comunicaciones.

Doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato, junto a gerentes del HGPS, conversa con la periodista Elkys Cruz de Listín Diario.Raúl Asencio

Durante el encuentro, los directivos reseñaron la trayectoria del centro y compartieron su proyección para los próximos años.

“Nosotros nos enfocamos desde la parte médica en lo que es esa experiencia memorable del paciente, que va desde la seguridad en los procesos de atención médicos, quirúrgicos, pero sobre todo la calidad en el servicio, a través del cumplimiento de los protocolos y los estándares nacionales e internacionales, pues somos muy celosos con el cumplimiento de ellos”, puntualizó la subdirectora médica, Ariadna Garrido Guerra.

Trasplantes de cadáveres: Un hito del HGPS

El Hospital General Plaza de la Salud, hasta el momento, es el único sanatorio en el país que, a través de órganos de cadáveres, le garantiza una oportunidad de vida a quienes lo necesitan. Desde el 2007 hasta la fecha ha realizado 500 trasplantes de donantes fallecidos.

Este centro de salud, alojado en el Distrito Nacional, realiza el trasplante de riñón, médula ósea, hígado, corazón, córnea y páncreas.

"Con el programa de trasplante de donante fallecido, no necesariamente debes tener un donante vivo que te done, sino alguien que fallece, se aprovechan sus órganos y se implantan a alguien que lo necesite", destacó la importancia del proyecto el gerente senior de Gestión Quirúrgica y Central de Esterilización, Jiomar Figueroa.

En cuanto al trasplante de médula ósea, el HGPS es el único en el país que se dedica a realizar este procedimiento, debido a que requiere de tecnología para la tipificación HLA (Antígenos Leucocitarios Humanos), para determinar la compatibilidad entre donante y receptor, así como equipos de última generación para la extracción de células madre, explicó la gerente de hematología, María Jesús Benzo.

“La médula ósea es ese tejido que se encuentra dentro de los huesos y ahí está toda la sangre, toda la información de la persona está en ese órgano", detalló la especialista.

Puntualizó que, a pesar de que la implantación de este órgano se puede obtener de un donante vivo o fallecido, es un procedimiento riguroso debido a que la médula ósea no es un órgano sólido, sino líquido.

"La Plaza de la Salud ha viabilizado mucho estos trasplantes. Muchos pacientes que hoy se han podido trasplantar lo han podido hacer gracias a que la Plaza de la Salud le ha dado ese apoyo”, reconoció la doctora Benzo.

otros servicios

Los procedimientos de trasplante de órganos son solo una parte de los servicios ofrecidos en el HGPS.

La asistencia médica incluye al Centro de Acceso Directo y Atención Priorizada (Cadap) y unidades especializadas. Estos centros de diagnóstico abarcan desde la Oncoplaza, para las enfermedades benignas y malignas. Uroplaza, para la urología femenina y masculina.

También el Centro de Imágenes Diagnósticas (CID), la Oftalmoplaza, que integra las especialidades de Oftalmología y Otorrinolaringología. Gastroplaza, para enfermedades del sistema digestivo, hígado, páncreas y vías biliares. La Neoplaza, diseñada para los pacientes recién nacidos.

Además, cuenta con programas sociales, como atención a deportistas, y ofrece atención integral, donde un equipo de múltiples especialidades evalúa al paciente.

“Tenemos planes dirigidos a deportistas, hay segmentaciones importantes para la salud; sobre todo contamos con un pediatra que está enfocado en atletas, para trabajar la parte nutricional para niños que están en ligas de béisbol, fútbol o cualquier deporte”, destacó la doctora Ariadna Garrido.

con rumbo a ....

Al cumplir 29 aniversario, el Hospital General Plaza de la Salud proyecta seguir expandiendo su programa de servicios y atenciones médicas con tecnología e investigaciones que aporten a la salud de los pacientes, expusieron los directivos del HGPS.

También pretenden incluir el trasplante de pulmón, un órgano que aún no ha sido incluido en la gama de implantación de su programa de órganos sólidos.

“La institución está en proyecto de mandar a entrenar personal para agregar los trasplantes de pulmón, que es lo único que nos falta para tener el programa completo de órganos sólidos que se realizan en cualquier parte”, declaró Jiomar Figueroa.