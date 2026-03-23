Pacientes reciben hemodiálisis de forma gratuita

Al menos diez hospitales de la Red Pública cuentan con pruebas diagnósticas con la capacidad de realizar la analítica de hormona paratiroidea (PTH), un estudio que está disponible por un costo aproximado de 3,000 pesos.

Esta medida ya beneficia directamente a 1,310 pacientes que forman parte del programa, permitiéndoles acceder a sus diagnósticos sin costo alguno y con la facilidad de retirar sus resultados y tratamientos de forma inmediata.

La hormona paratiroidea regula principalmente los niveles de calcio y fósforo en la sangre y tejidos, cuando estas generan grandes cantidades de hormonas y provocan daños que deben ser regulados.

Estas informaciones fueron presentadas en el marco de un simposio médico celebrado en el hotel WP. Yocasta Lara encabezó el encuentro con profesionales de la salud donde se presentaron avances del programa de hemodiálisis a nivel nacional y se reconoció el desempeño de centros que integran la Red Pública de Servicios de Salud.

Durante el evento, que reunió a expertos para abordar el manejo integral de pacientes en unidades renales, se premió a los hospitales que cumplieron con ciertos parámetros de calidad y se otorgaron menciones especiales a aquellos que han mostrado mejoras de sus servicios.

Lara destacó que la Red Pública cuenta actualmente con 33 unidades de hemodiálisis, las cuales han experimentado una transformación sustancial en los últimos tres años.

Uno de los hitos más relevantes mencionados fue la eliminación del gasto de bolsillo para los pacientes de diálisis. Gracias a la gestión con el Consejo Nacional de Seguridad Social y Promese/CAL, el medicamento Paracalcitol, que anteriormente representaba un costo de 30,000 pesos para el paciente, ahora se entrega de manera gratuita cada vez que sea requerido por prescripción médica.

El evento no solo sirvió como plataforma académica y de actualización en las modalidades de diálisis peritoneal y hemodiálisis, sino también como un espacio para fomentar la competitividad positiva entre el personal sanitario.

Se premiaron los tres primeros lugares y otorgaron menciones por trayectoria, el Servicio Nacional de Salud busca motivar a las unidades a mantener estándares de excelencia.

"Cuando incentivamos la calidad del servicio, no solo mejoramos la atención médica, sino que impactamos positivamente en la economía y la dignidad de nuestros pacientes", puntualizó Lara.

Otro factor mencionado fue el acompañamiento psicológico y psiquiátrico a las personas que sufren esta enfermedad; una de las conferencias (especializada en psiquiatría) abordó el tema.

Lara dijo que “no se deben menospreciar las emociones del paciente en el proceso de salud”.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez, tuvo el discurso de apertura, donde comunicó que estos avances en materia de equipamiento hospitalario y servicios públicos son muy importantes para el gremio y agradeció a todos los doctores que se especializan en la hemodiálisis a nivel nacional.

hospitales con esta unidad

En una visita no programada de LISTÍN DIARIO al Hospital Doctor Francisco E. Moscoso Puello, Solangel Ramírez, encargada de la Unidad de Diálisis Peritoneal, explicó los procesos y protocolos que se mantienen con los usuarios que reciben esta terapia, incluyendo el entrenamiento que se ofrece a familiares y cuidadores para que puedan asistir al paciente desde el hogar.

“Actualmente ofrecemos servicios a 184 pacientes que se benefician del programa; además, hemos captado usuarios candidatos a trasplante renal, logrando hasta la fecha que cuatro pacientes hayan sido trasplantados. “A nivel nacional”, dijo Ramírez.