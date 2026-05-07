Edward Cabrera y Randy Vásquez, los dos antiguos prospectos que están trillando el camino del éxito

Este año hemos tenido un núcleo de talento joven dominicano que ha impresionado en las Mayores, incluyendo a Randy Vásquez y Edward Cabrera, dos diestros que están colocando su impronta en las Mayores.

Habíamos aprovechado para escribir sobre los grandes inicios de Oneil Cruz, el espectacular Elly De La Cruz y el fenómeno que apareció, José Soriano. En este caso Cabrera y Vásquez han llamado bastante la atención.

El mocano Vásquez era uno de los brazos del futuro de los Yankees, incluso llegó al puesto 14 en la lista de prospectos de los Mulos en el 2023, debutando en MLB con los neoyorkinos ese año (2-2 2.87). La ansiedad de los Yankees por llegar a su primera Serie Mundial desde el 2009 llevó al diestro a los Padres de San Diego como parte principal del cambio que instaló por una campaña en el Bronx al gran Juan Soto.

En las últimas tres temporadas ha sido parte de la rotación de los Padres, dando muestras de su talento el torneo pasado (6-7 3.84 en 28 presentaciones). Este año ha estado muy bien, siendo parte del éxito de los californianos (3-1 3.20) en 7 presentaciones de 39.1 entradas, 14 carreras, 36 ponches y apenas 13 bases por bolas, con un WHIP de 1.17. La curva es el mejor picheo del serpentinero de 27 años, agregando un arsenal que incluye una recta que alcanza las 98 millas, sinker, cambio y cutter.

El santiaguero Cabrera es un derecho de 28 años que formó parte de la élite de prospectos de los Marlins, alcanzando el puesto número 2 en el 2022. Impresionó en su segunda temporada con Miami ese año (6-4 3.01 en 14 aperturas), obteniendo el Novato del Año de los Marlins. Las molestias en el hombro y la inconsistencia acompañaron al dominicano las siguientes dos campañas.

Cabrera se puso los pantalones en el 2025, aperturando 26 juegos (8-7 3.53) y 150 ponches, 48 transferencias en 137.2 entradas. En enero de este año fue cambiado a los Cubs por tres jugadores, incluyendo a Owen Caissie, el prospecto número uno de los Cachorros.

Apoyado en una recta que alcanza las 100 MPH, cambio y curva principalmente, ha sido factor vital en la magnífica campaña que han tenido los Cubs (25-12), encabezando la Central de la Liga Nacional. Sus registros (3-0 3.26), 7 salidas, 41.1 entradas, 15 CL, 14 BB, 37 K y un WHIP de 1.28 nos muestra que tanto Cabrera como Randy Vásqéz han tenido un gran arranque y el tiempo ha demostrado que han sido dos movimientos exitosos para Cachorros y Padres.