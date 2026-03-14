Director del SNS visita Hospital Jaime Mota tras denuncias por fallas eléctricas y reciente incendio

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, realizó la tarde de este sábado una visita al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, en medio de quejas por las condiciones en que opera el principal centro de salud de la zona Suroeste.

La presencia del funcionario sanitario no fue anunciada previamente a la prensa local, aunque personal del hospital aseguró que las autoridades sanitarias de la provincia tenían conocimiento de la inspección, ya que el día anterior se realizaron labores de limpieza en algunas áreas del centro asistencial.

Pasadas las cinco de la tarde, el funcionario llegó al Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, donde permaneció por unos 15 minutos.

Testigos de la visita indicaron que el director del SNS se dirigió específicamente al área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), escenario donde la madrugada del pasado 1 de marzo se produjo un incendio que generó momentos de tensión entre médicos, enfermeras, personal de apoyo y familiares de pacientes ingresados.

Durante ese incidente, el fuego afectó áreas de internamiento del hospital, considerado el principal centro de salud de la región Enriquillo.

Durante el recorrido, el director del SNS estuvo acompañado por la directora del hospital, Graciela Lafontaine, así como por el director del Servicio Regional de Salud Enriquillo, Wilkin Féliz, entre otros funcionarios.

Según relataron testigos, el funcionario se comprometió a buscar solución a un antiguo problema eléctrico que afecta al hospital y que ha provocado el colapso del sistema de aire acondicionado en varias áreas vitales.

Informaciones obtenidas indican que hace más de un año se gestionó una licitación por unos 65 millones de pesos para sustituir el cableado eléctrico del centro de salud; sin embargo, aunque el proceso figura en el portal del SNS, la autorización no se habría ejecutado.

Esta situación ha permitido que la problemática eléctrica persista, lo que algunos atribuyen al reciente incendio registrado en el hospital.

Riesgos en áreas críticas

El deterioro del sistema eléctrico también ha provocado fallas en el funcionamiento del aire acondicionado en zonas del hospital, entre ellas el Banco de Sangre, los quirófanos y la propia Unidad de Cuidados Intensivos.

Personal médico ha advertido que estas condiciones podrían representar riesgos para pacientes, médicos, enfermeras y personal de apoyo.

Tras el incendio ocurrido a inicios de marzo, algunos galenos plantearon en conversaciones internas la necesidad de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) intervenga ante la situación que enfrenta el centro hospitalario.

Incluso, se ha propuesto paralizar los servicios de salud en el hospital hasta que el SNS ofrezca soluciones definitivas a los problemas estructurales.

Reclamos del personal

Al finalizar su recorrido, el funcionario fue abordado por empleados del área de conserjería del hospital, quienes le expusieron la situación salarial que enfrentan.

Los trabajadores señalaron que devengan bajos ingresos y solicitaron la intervención de las autoridades. Ante esto, el director del SNS prometió analizar el caso y evaluar posibles soluciones.

Antes de acudir al hospital Jaime Mota, el titular del SNS visitó el lugar donde se construye el Hospital Materno Infantil Jaime Sánchez, en el distrito municipal de Villa Central, en Barahona, obra que se levanta desde septiembre de 2023.

En ese espacio funcionaba anteriormente el hospital Jaime Sánchez, perteneciente al desaparecido Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

De acuerdo con informaciones obtenidas por este medio, la obra estaría próxima a ser concluida por el Gobierno.