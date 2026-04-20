Unibe realiza Jornada de Prevención de Abuso Infantil

La Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de sus Escuelas de Psicología y Educación, celebró la décimo tercera Jornada de Prevención de Abuso Infantil. El espacio promueve soluciones basadas en la orientación para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en República Dominicana.

La actividad, que se desarrolló en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Universidad de Calgary y la Universidad de Tulane, busca fortalecer el vínculo entre academia, cooperación internacional e instituciones nacionales.

Liliana Trueba y María Isabel Garrigosa.RAUL ASENCIO/LD

Kamila de Jesús y Laura Lora.RAUL ASENCIO/LD

Michaela Arriaza y Miranda FélixRAUL ASENCIO/LD

La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, expresó: “Por más de dos décadas, hemos trabajado diversas estrategias con el compromiso de generar espacios de reflexión y acción para prevenir el abuso infantil, apostando a la generación de evidencia como herramienta clave para transformar las prácticas de crianza en el país”

Adrián Abalde y Jessica OrtizRAUL ASENCIO/LD

Alondra Muñoz, Manuel Infante y Sara Alvarado.RAUL ASENCIO/LD