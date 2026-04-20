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Las Sociales

XXIII versión

Unibe realiza Jornada de Prevención de Abuso Infantil

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  • El encuentro incluyó un panel sobre avances y desafíos en las prácticas de crianza en República Dominicana.
Yira Vargas, Peter De Wannemaeker, Vhyna Ortega, Loraine Amell, Jeannette Pérez, Raquel Arbaje, Odile Camilo Vincent, Carlos Carrera, Aída Mencía, Grace Cochón y Leandro Féliz

Yira Vargas, Peter De Wannemaeker, Vhyna Ortega, Loraine Amell, Jeannette Pérez, Raquel Arbaje, Odile Camilo Vincent, Carlos Carrera, Aída Mencía, Grace Cochón y Leandro FélizRAUL ASENCIO/LD

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La Universidad Iberoamericana (Unibe), a través de sus Escuelas de Psicología y Educación, celebró la décimo tercera Jornada de Prevención de Abuso Infantil. El espacio promueve soluciones basadas en la orientación para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en República Dominicana.

La actividad, que se desarrolló en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Universidad de Calgary y la Universidad de Tulane, busca fortalecer el vínculo entre academia, cooperación internacional e instituciones nacionales.

Liliana Trueba y María Isabel Garrigosa.

Liliana Trueba y María Isabel Garrigosa.RAUL ASENCIO/LD

Kamila de Jesús y Laura Lora.

Kamila de Jesús y Laura Lora.RAUL ASENCIO/LD

Michaela Arriaza y Miranda Félix

Michaela Arriaza y Miranda FélixRAUL ASENCIO/LD

La rectora de Unibe, Odile Camilo Vincent, expresó: “Por más de dos décadas, hemos trabajado diversas estrategias con el compromiso de generar espacios de reflexión y acción para prevenir el abuso infantil, apostando a la generación de evidencia como herramienta clave para transformar las prácticas de crianza en el país”

Adrián Abalde y Jessica Ortiz

Adrián Abalde y Jessica OrtizRAUL ASENCIO/LD

Alondra Muñoz, Manuel Infante y Sara Alvarado.

Alondra Muñoz, Manuel Infante y Sara Alvarado.RAUL ASENCIO/LD

María Amelia García y Zoe Isa

María Amelia García y Zoe IsaRAUL ASENCIO/LD

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