Barahona: Conato de incendio en UCI del hospital Jaime Mota provoca pánico en pacientes

Momentos de angustia, tensión e incertidumbre vivieron la madrugada de este domingo pacientes y familiares tras registrarse un conato de incendio en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente Universitario Jaime Mota, principal centro de salud de la región Enriquillo.

De acuerdo con informaciones recabadas por reporteros de Listín Diario, el incidente ocurrió alrededor de la 1:20 de la madrugada, generando pánico entre los parientes de los ingresados, debido a la condición delicada en que se encuentran quienes permanecen en esa unidad especializada.

El hecho fue confirmado por el director del Servicio Regional de Salud Enriquillo, el ortopeda Wilkin Féliz, así como por la directora médica del centro, doctora Graciela Lafontaine.

Posible cortocircuito

Técnicos que trabajan en el restablecimiento del sistema eléctrico en el área afectada —compuesta por 11 camas, de las cuales funcionan ocho— indicaron, bajo condición de anonimato, que el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito asociado a una supuesta sobrecarga eléctrica.

Ante la situación, personal médico, de enfermería y administrativo colaboró en el traslado inmediato de los pacientes hacia otras áreas del hospital, a fin de evitar complicaciones por la inhalación de humo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial detallado sobre las causas específicas ni sobre posibles daños estructurales en la UCI.

Centro clave para cuatro provincias

El hospital Jaime Mota es el principal centro asistencial del Suroeste y recibe pacientes de las provincias Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia.

En julio de 2020, un mes antes de concluir su mandato, el expresidente Danilo Medina entregó remozado el establecimiento, destacando en ese momento que permitiría brindar asistencia médica a más de 62 mil personas de la provincia, cifra que aumenta al incluir a las demás demarcaciones de la región.

Sin embargo, seis años después, el centro presenta signos de deterioro que han sido denunciados por usuarios y profesionales de la salud.

Recientemente, el doctor Carlos Julio Féliz Vidal inició una colecta pública para adquirir un aire acondicionado destinado al área del Banco de Sangre.

Un ingeniero que participó en el proceso de reconstrucción del hospital, consultado por vía telefónica y que pidió reserva de su nombre, afirmó que no se ha dado mantenimiento adecuado a la infraestructura, lo que habría incidido en el deterioro de equipos, especialmente en los sistemas de climatización.

Las quejas por el calor en distintas áreas del hospital son frecuentes, situación que podría agravarse con la llegada de los meses de mayores temperaturas y que impacta especialmente a pacientes en condición vulnerable.

Mientras se esperan los informes técnicos definitivos, familiares y usuarios del centro reiteran su preocupación por la seguridad y las condiciones del principal hospital de la región Sur.