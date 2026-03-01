6,526 participan en examen nacional único para residencias médicas; solo hay 1,400 cupos

Un total de 6,526 profesionales de la salud participaron este sábado en el Examen Nacional Único Para Aspirantes a Residencias Médicas (ENURM), celebrado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se ofertan unas 1,400 plazas para especialidades del primer año.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Mario Uffre, informó que del total de participantes, 6,450 corresponden a médicos generales y 76 a profesionales del área de odontología, estos últimos aspirando específicamente a la residencia en cirugía maxilofacial.

Destacó la alta participación femenina en el proceso, con 4,735 mujeres, equivalentes al 72.25%, mientras que 1,791 hombres representan el 27.25%.

“El sexo femenino está predominando no solamente en salud, sino en todas las demás carreras de nuestra universidad y de otras universidades”, expresó.

Las especialidades más demandadas, en orden de frecuencia, son medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, aunque en total se ofertan más de 90 especialidades médicas.

Los aspirantes compiten por aproximadamente 1,400 plazas disponibles a través del Ministerio de Salud Pública, entidad que, junto al Consejo Nacional de Residencias Médicas, completa el proceso de selección mediante entrevistas y la ponderación de otros criterios académicos, una vez obtenidos los resultados del examen.

UASD tiene a su cargo la organización logística y aplicación de la prueba, en coordinación con la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina (Adofem), que integra a 11 universidades del país. Los participantes fueron distribuidos en 13 edificios y 77 aulas para la realización del examen.

Al ser consultado por este medio sobre la situación del sistema de salud en el país, el decano señaló que, aunque el presupuesto destinado al sector no alcanza el porcentaje ideal para garantizar mayores avances, la República Dominicana cuenta con profesionales altamente capacitados. “No podemos quejarnos, porque tenemos excelentes médicos y excelentes egresados de todas las universidades, lo han demostrado aquí y también en otros países”, afirmó.