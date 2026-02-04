Dermatóloga advierte sobre el aumento silente del cáncer de piel

El cáncer de piel avanza en silencio entre los dominicanos, sin importar su edad, condición social o estilo de vida, advierte la doctora Luisa González de Bogaert, médico cirujano dermatólogo y directora médica de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert.

Lo preocupante es, señala la especialista, que esta enfermedad puede desarrollarse sin dar señales hasta que ya está en etapas complicadas.

"En las últimas décadas hemos visto un aumento importante de casos. Muchas veces los pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada, y eso cambia completamente el panorama del tratamiento", explica la especialista, quien lleva cuatro décadas atendiendo casos de este tipo.

Dijo que la exposición al sol sin protección sigue siendo la principal causa del cáncer de piel.

“Los rayos ultravioleta dañan el ADN de las células de la piel, provocando mutaciones que pueden convertirse en melanomas y otros tipos de cáncer. Años de exposición solar, combinados con factores genéticos, como antecedentes familiares o tener muchos lunares, multiplican el riesgo”, advirtió.

La especialista señaló que el clima tropical del país, con radiación ultravioleta intensa todo el año, hace que los dominicanos estén expuestos constantemente, pero que aun así, muchas personas desconocen los peligros o no le dan la importancia que merece a protegerse.

Insistió en que prevenir el cáncer de piel está al alcance de todos con medidas sencillas: revisar la piel cada mes buscando cambios en lunares, verrugas o nuevas manchas (siguiendo la regla del ABCDE: asimetría, bordes irregulares, color no uniforme, diámetro mayor a 6 milímetros y evolución).

También, usar protector solar de amplio espectro mayor a 30 SPF todos los días, incluso cuando está nublado, y reaplicarlo cada dos horas; evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos son más fuertes; y protegerse con ropa de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV.

De acuerdo con cifras de la Clínica de la Piel Dr. Huberto Bogaert, se han diagnosticado casi 100 casos de cáncer de piel durante el periodo 2024-2025, un indicador que enciende las alarmas en el sector salud.

Esta realidad fue validada por la González de Bogaert, distinguida como Maestra de la Dermatología Ibero-Latinoamericana por el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD).

Con una trayectoria de 40 años y presencia en más de 50 congresos internacionales, la especialista enfatizó que este incremento subraya la urgencia de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano en la población dominicana.

Las cifras médicas son claras, detectar a tiempo un melanoma u otro cáncer de piel puede significar más del 90 por ciento de posibilidades de curación, dijo.

"La piel es el órgano más grande del cuerpo y refleja nuestra salud interna. Muchas enfermedades silenciosas se manifiestan ahí, pero pasan desapercibidas hasta que ya es tarde", advirtió la doctora, quien es jefa del Departamento de Cirugía Dermatológica desde en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP-DHBD) hace 38 años.

Muchos de los casos que vio en 2024 pudieron tener mejor desenlace con chequeos regulares. "Cuando alguien recibe un diagnóstico de cáncer, su vida y la de su familia cambian por completo. Por eso insistimos tanto en la prevención", explicó.

Los dermatólogos piden a los dominicanos que visiten al especialista mínimo una vez al año, como hacen con el cardiólogo o el ginecólogo, sobre todo quienes tienen mayor riesgo: exposición solar frecuente, historial familiar o muchos lunares.

La dermatoscopía digital y el mapeo corporal permiten detectar lesiones sospechosas antes de que avancen.

"No hay que esperar síntomas. La piel habla todo el tiempo: muestra problemas hormonales, enfermedades autoinmunes, deficiencias nutricionales y hasta cánceres iniciales que son curables si los atrapamos a tiempo", dijo la especialista.

Lo positivo es que los casi 100 pacientes diagnosticados durante el periodo 2024-2025 fueron tratados con éxito. "Todos están libres de carcinoma porque intervenimos a tiempo. La detección temprana salva vidas", concluyó González de Bogaert.